Sumeet Vyas et Regina Cassandra parlent de leurs rôles et du parcours inspirant de Jaanbaaz Hindustan Ke [Exculsive]

Jaanbaaz Hindustan Ke : Dans sa prochaine série très attendue, Jaanbaaz Hindustan Ke, la talentueuse actrice Regina Cassandra assume le rôle stimulant et puissant de l’officier IPS Kavya Iyer. Le personnage de Kavya est un individu courageux et déterminé qui s’est engagé à lutter contre les militants et à restaurer la confiance du grand public dans le système d’application de la loi. L’acteur très talentueux, Sumit Vyas joue un rôle d’antagoniste. La série, qui est réalisée par le célèbre cinéaste Srijit Mukherji, lauréat d’un prix national, plonge profondément dans les complexités et les difficultés auxquelles des officiers comme Kavya doivent faire face pour s’acquitter de leurs fonctions et servir leur pays au mieux de leurs capacités. Regardons la vidéo et connaissons leur parcours et ce qu’ils ont à dire sur leurs rôles. Regardez l’interview exclusive.