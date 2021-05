Sumeet Vyas écrit une lettre ouverte aux DM, SDM et collectionneurs | Nouvelles des gens

Mumbai: l’acteur Sumeet Vyas a tweeté lundi une lettre ouverte adressée aux magistrats de district (DM), aux magistrats sous-divisionnaires (SDM), aux collectionneurs et à des fonctionnaires similaires.

Dans la lettre, l’acteur a exhorté les autorités à accorder respect et dignité aux vendeurs de légumes et autres vendeurs qui luttent pour survivre au milieu de la pandémie et de son verrouillage qui s’ensuit. Dans le même temps, Sumeet a remis en question le manque de retenue sur les rassemblements électoraux au milieu de la pandémie.

« Dms, Sdms, Collectionneurs, Babusss, Mes chers employés en uniforme. Ne franchissez pas la ligne, les citoyens de ce pays y compris moi-même, ne vous payez pas de salaires et de pots-de-vin pour vous conduire mal avec nous. Les gens qui essaient de vendre des légumes, ou dirigent leurs magasins un peu plus longtemps pour gagner leur vie. Ce ne sont pas des individus de moindre importance. Ils ont droit à autant ou peut-être à un peu plus de respect que ces criminels et ces crétins qui organisent des rassemblements électoraux rassemblant des milliers de personnes. de vrais meurtriers. Essayez de les frapper une fois pour la caméra. (Les perdants) « , a écrit Sumeet sur Twitter.

Sumeet, qui avait été testé positif au COVID-19 mi-avril, a partagé un message heureux sur Instagram pour annoncer son rétablissement vers la fin du mois. Partageant un selfie sur une plage de la mer avec le soleil couchant faisant une belle toile de fond, l’acteur a écrit: « #Négative Fin de la quarantaine. Dieu merci, le #Sunset est toujours là où je l’ai laissé … (Le masque est descendu pendant 3 secondes). «