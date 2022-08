SUMC United Women in Faith organisera une collecte de fonds pour un dîner de poulet au volant – Shaw Local

SYCAMORE – L’Église méthodiste unie Sycamore United Women in Faith organisera mercredi un dîner-bénéfice au volant d’une bande de poulet.

L’événement se déroule de 16 h 30 à 19 h 30 le mercredi 17 août à l’église méthodiste unie de Sycamore, 160 Johnson Ave., Sycamore.

Le dîner sera fourni par The Dirty Bird et comprend quatre lanières de poulet, des frites, une salade de chou, un rouleau et de la sauce. Le dîner peut être récupéré en entrant dans l’entrée sud du parking de l’église méthodiste unie Sycamore et suivez les panneaux pour contourner l’arrière de l’église.

Les billets pour le dîner coûtent 15 $ et doivent être achetés à l’avance au plus tard le mercredi 10 août. Les billets peuvent être achetés en ligne, lien trouvé sur la page Facebook de l’Église Méthodiste Unie Sycamore dans la section Événements, au bureau de l’Église SUMC, ou de n’importe quel membre de United Women in Faith. Pour plus d’informations, appelez le bureau de l’église au 815-895-9113.

Le SUMC Women in Faith est une organisation de l’Église méthodiste composée d’un groupe central de femmes pour développer et soutenir la fraternité, la croissance spirituelle et les opportunités pour toutes les femmes de l’église.

Pour en savoir plus sur l’Église Méthodiste Unie Sycamore, visitez www.sycamoreumc.orgappelez le 815-895-9113 ou suivez SUMC sur Facebook.