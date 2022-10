Sumbul Touqeer, Tejasswi Prakash, Shehnaaz Gill et bien d’autres – Rencontrez les instagrammeurs TV de la semaine

Hola les passionnés de l’industrie de la télévision. Nous savons que vous êtes tous ici pour notre populaire segment TV Instagrammers de la semaine. Remarquez, l’industrie est si vaste et il y a tellement de célébrités qu’honnêtement, nous ne pouvons pas en choisir une poignée et nous ne pouvons pas toutes les prendre (malheureusement). Mais nous y sommes, nous avons des noms populaires tels que Naagin 6’s Tejaswi Prakash, Imliec’est Sumbul Toukir, Bade Achhe Lagte Hain 2c’est Nakuul Mehta, Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiinc’est Aishwarya Sharma et plus de célébrités de la télévision qui se sont rendues sur les Instagrammers TV de la semaine. Rattrapons-nous

Shraddha Arya

Il y a quelques jours, Dheeraj Dhoopar a partagé une vidéo de Shraddha Arya des Zee Rishtey Awards qui a été diffusée à la télévision. Dans la vidéo, nous avons vu Shraddha Arya devenir émue en recevant le prix du meilleur Jodi pour Kundali Bhagya. Ce fut un moment très sincère non seulement pour Dheeraj et Shraddha, mais aussi pour les fans de la série. Vérifiez le ici:

Hina Khan

Comment ne pas aimer un bébé aquatique comme Hina Khan ? L’OG Akshara de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai a partagé des photos vraiment mignonnes et adorables de l’intérieur de la piscine de ses récentes vacances. Hina ressemblait à un petit enfant posant dans la piscine pour la première fois. Découvrez son message ici:

Tejaswi Prakash

La beauté de Naagin 6 est le FEU ! Boy, sa dernière séance photo a envoyé non seulement ses fans mais aussi Karan Kundrra dans un tizzy. Tejasswi portait une robe vert marine accompagnée d’une cape courte. Décrit à juste titre par Karan, le gagnant de Bigg Boss 15 a diffusé des vibrations Bond girl! Voici un aperçu :

Karan Wahi

L’acteur de Channa Mereya, Karan Wahi, a pris sa poignée de médias sociaux et a partagé une bobine, une drôle avec sa co-star Niyati Fatnani. Karan et Niyati gagnent les cœurs avec leur chimie étonnante à Channa Mereya et leur plaisir hors écran et masti est comme un régal supplémentaire pour tous les fans de Gitya. Découvrez la bobine hilarante ici:

Nakuul Mehta

Il y a deux messages de l’acteur de Bade Achhe Lagte Hain 2 dont nous voulons parler. Le premier est son adorable post, un petit voyage avec son fils, Sufi et sa femme, Jankee, sous la pluie. C’est la vidéo la plus touchante avec la légende la plus sincère de tous les temps. Et deuxièmement, c’est M. Mehta lui-même, qui diffuse les vibrations matérielles parfaites du héros tout en croonant au Kesariya d’Arijit Singh de Brahmastra. Découvrez les messages de Nakuul Mehta ici :

Rupali Ganguly

Comment ne pas inclure l’une des principales actrices de télévision, Rupali Ganguly, dans les Instagrammers de la télévision ? Eh bien, son contenu en ligne est aussi divertissant que son personnage et son parcours dans son émission, Anupamaa. Cette semaine, nous avons une vidéo de Rupali avec ses fils à l’écran, Aashish Mehrotra et Sagar Parekh alias Toshu et Samar. Découvrez la vidéo ultra-cool ici :

Niti Taylor

Niti Taylor est l’une des concurrentes les plus adorées de Jhalak Dikhhla Jaa 10 cette année. L’actrice donne son sang, sa sueur et ses larmes au spectacle. La semaine dernière, Niti a joué sur Pyaar Hua Ikraar Hua de Raj Kapoor et Nargis avec son partenaire chorégraphe Akash Thapa. Et les garçons, elle était si jolie. Nous ne pouvions tout simplement pas la quitter des yeux.

Nia Sharma

Nia Sharma se prépare dur pour Jhalak Dikhhla Jaa 10. Cependant, il faut aussi s’amuser tout en travaillant dur, non ? Et c’est ce qu’a fait l’actrice d’Ishq Mein Marjawan avec son partenaire Jhalak et chorégraphe Tarun. Les deux ont eu une danse un peu impromptue sur le bord de la route et ça a l’air tellement amusant !

Aishwarya Sharma

Aishwarya Sharma a également sauté sur la bobine tendance de “mujhe nahi pata hai, mujhe mat puchho na”, en la faisant tourner avec la question la plus ardemment posée sur le moment où elle aura un enfant, maintenant qu’elle et Neil Bhatt sont mariés. Et une autre bobine que nous avons est celle du duo marié depuis 10 mois, Neil et Aishwarya étant Dayaben et Jethalal. Découvrez les bobines ici:

Shehnaaz Gill

L’actrice de Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan, Shehnaaz Gill, a beaucoup montré son talent de chanteuse ces jours-ci. La magnifique beauté a récemment sorti une version apaisante de Dua et c’est aussi beau que le concurrent de Bigg Boss 13.

Sumbul Toukir

Le dernier mais non le moindre est la renommée d’Imlie Sumbul Touqeer. La jolie beauté a également sorti une vidéo de bobine dans laquelle elle affichait son amour pour le jaune tandis que la version Lofi de Saiyaan jouait en arrière-plan. Selon la rumeur, le concurrent de Bigg Boss 16 a l’air magnifique.

C’est tout dans les Instagrammers TV de la semaine cette fois. Rendez-vous la semaine prochaine !