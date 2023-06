Sumbul Touqeer partage un message vidéo crypté après des rumeurs de retombées avec Fahmaan Khan

Les acteurs d’Imlie Fahmaan Khan et Sumbul Touqeer Khan étaient les meilleurs amis et ils ont un fandom qui aime leur chimie naturelle. Cependant, les choses ne vont pas bien entre les deux. Leur amitié a été affectée à partir du moment où Sumbul est revenu de Bigg Boss 16. Il y a quelques jours, Fahmaan a révélé que la raison de leur rupture était le père de Sumbul. Maintenant, Sumbul a publié une vidéo indiquant que les deux dernières semaines n’ont pas été faciles pour elle.

Dans son profil Instagram, Sumbul a partagé une vidéo où l’actrice parlait des moments difficiles et ses yeux gonflés ont confirmé que l’actrice était profondément affectée. « Tout le monde sait que les deux dernières semaines de ma vie n’ont pas été très fluides, c’était en fait très difficile, mais tout ce que je veux dire, c’est merci à chacun d’entre vous de m’avoir encouragé. J’ai vu quelques tweets et messages, merci vous tellement. » Sumbul et sa famille ont même perdu leur chat, Clouds. Elle a même dédié un article à Clouds et a écrit : « Clouds…. Je t’aime …… Je te garderai en sécurité dans mon cœur pour toujours…. puisses-tu trouver la paix mon bachchu …… tu n’as vécu avec nous que pendant un mois mais toi a donné des souvenirs à chérir pour toujours… Tu me manques, je t’aimerai toujours ! »

Voici la vidéo





Plusieurs fans de Sumbul ont réagi à la vidéo et lui ont demandé de rester forte. Un internaute a ajouté : « Aimez-vous et soutenez-vous toujours, continuez à sourire et à briller. » Un autre internaute a ajouté : « Restez forts ».

Récemment, Fahmaan Khan a parlé de la rupture entre son amitié et celle de Sumbul. Dans une interview avec Bollywood Bubble, Khan a ajouté qu’avant que Sumbul n’entre dans la maison de Bigg Boss, ils avaient tourné pour une chanson, et un clip BTS d’eux avait laissé le père de Sumbul vexé. Fahmaan a révélé qu’il s’était excusé auprès du père de Sumbul, mais qu’il ne lui avait pas pardonné, ce qui avait nui à son équation avec l’actrice. Fahmaan a également ajouté qu’il avait appelé Sumbul et sa famille le jour de l’Aïd, mais qu’aucun d’entre eux n’avait répondu et qu’il s’était senti blessé par leur comportement.