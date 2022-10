Sumbul Touqeer Khan s’effondre alors qu’elle se sent “démoralisée” par ses colocataires

Aperçu de Bigg Boss 16 jours 5: Le personnage préféré de la télévision, Imlie alias Sumbul Touqeer Khan, s’effondre dans la maison et exprime son agitation avec ses colocataires. Sumbul pense que les colocataires la considèrent comme une fille immature et négligente, qui ne fait que s’amuser.

Dans la nouvelle vidéo partagée par Colors, nous pouvons voir une Sumbul en détresse émotionnelle discuter de sa lutte pour trouver sa place dans la maison. En parlant à Sajid, Abdu et Gori Nagori, elle se met à pleurer et dit que les colocataires ne la prennent pas au sérieux. Cependant, Gori Nagori la console et lui demande d’être forte car ce n’est que le début. Sumbul essuie ses larmes et dit “Ab main roungi nahi… rulaugi.”

Regardez la promo







Mercredi, MC Stand et Shiv Thakare se sont disputés après que le premier ait pensé que le second se moquait de lui. Le rappeur a dit qu’il avait vu Shiv et Ankit le fouiller. Cependant, Shiv a déclaré qu’il ne se moquait pas du rappeur qui avait mal compris. Plus tard, Sajid Khan est intervenu et les a fait s’embrasser.

Pendant ce temps, Archana Gautam a déclaré qu’elle pensait que les chaussures et les bijoux de MC Stan étaient artificiels. Elle a même dit qu’elle le découvrirait après être sortie de la maison BB et qu’elle le révélerait aux médias. Gautam a ajouté que Stan dit que le coût de ses bijoux est de 1,5 crore. Quand Gautam Vig lui a demandé “et s’ils ne sont pas artificiels?” Puis elle répondit : « Main samaj jaaungi fir ye taaza taaza ameer bana hai. Après avoir dit cela, ils ont tous les deux commencé à rire.

Plus tard, Bigg Boss a assigné une tâche et une compétition entre Abdu Rozik et MC Stan. Sumbul est devenu le manager de MC Stand et Shiv Thakare est devenu le manager d’Abdu. Les managers ont dû convaincre d’autres personnes de faire des bobines avec les artistes. MC Stand a remporté la tâche alors que les membres de Max Bigg Boss ont fait des bobines avec lui.