Sumbul Touqeer Khan parle franchement du deuxième mariage de son père ; l’actrice d’Imlie révèle qu’elle va accueillir une sœur cadette

Sumbul Toukir Khan va accueillir deux nouveaux membres dans sa famille. Son père va se remarier. Oui, tu l’as bien lu. L’actrice d’Imlie est super heureuse pour son père et attend avec impatience ce nouveau départ dans sa vie personnelle. Le père de Sumbul Touqeer Khan l’a élevée seule, ainsi que sa jeune sœur Saniya Touqeer. Sumbul et la mère de Saniya les ont quittés quand ils étaient tous les deux très jeunes. Leur père leur a donné à lui seul tout l’amour et le temps et maintenant, les membres de la famille veulent qu’il ait aussi un compagnon.

Le père de Sumbul Touqeer Khan est prêt à se remarier

Selon un rapport publié sur un portail d’informations sur le divertissement en ligne, le père de Sumbul Touqeer Khan va épouser Nilofer, qui est divorcée et a également une fille. Les deux se marieront la semaine prochaine. Peux-tu le croire? Dejà. Ils ont dû être occupés à tout planifier. L’actrice de renommée Imlie qui a été vue pour la dernière fois dans Bigg Boss 16 partage que tout le monde dans sa famille est heureux et a maintenant hâte d’accueillir Nilofer et sa fille dans leur famille.

A part Nilofer, ils accueilleront une petite soeur et toute la famille s’en réjouit. Sumbul Touqeer Khan révèle que son papa Bade Iqbal Hussain Khan a joué un rôle clé dans la réalisation de ce plan de mariage. Sumbul dit qu’elle lui est extrêmement reconnaissante. Sumbul a toujours exprimé sa gratitude envers son père pour tous les sacrifices qu’il a faits pour l’élever, elle et Saniya. Elle ne cesse de le féliciter pour la même chose.

Sumbul Touqeer Khan sur un combat avec Fahmaan Khan

Dans d’autres nouvelles, Sumbul a fait la une des journaux pour son combat avec la co-star d’Imlie, Fahmaan Khan. L’actrice a partagé que tout allait bien entre eux et que tout allait bien entre eux. Ailleurs, Sumbul et Saniya ont prêté leur voix à un clip qui lui tient extrêmement à cœur. Ils travaillent dur dans le même sens. La chanson est prête et maintenant, Saniya et Sumbul n’attendent plus que pour tourner la vidéo. Sumbul a récemment emménagé dans une maison beaucoup plus grande et nouvelle et a partagé des détails à peu près identiques sur ses pseudos sociaux ou sa chaîne youtube. Sumbul a fait le tour de sa nouvelle maison il y a quelques semaines.