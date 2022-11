Sumbul Touqeer Khan est trop jeune pour être dans la maison de Bigg Boss 16, déclare Subuhii Joshii

L’actrice de télévision Subuhii Joshi, qui a été vue pour la dernière fois dans Yeh Un Dinon Ki Baat Hai, est actuellement vue dans l’émission de téléréalité Bigg Buzz qui met en vedette l’acteur Krushna Abhishek et Kashmera Shah. Elle estime que Sumbul Touqeer est trop jeune pour être dans la série.



Elle a dit: “Pour Sumbul, ce n’est pas le bon moment car elle est très jeune. Elle se débrouillait exceptionnellement bien dans sa vie mais je pense qu’elle est assez jeune pour aller à Bigg Boss. Vous devez voir beaucoup de choses dans la vie avant d’aller au spectacle, ce n’est pas sa faute.







“Je ne sais pas comment quelqu’un peut être obsédé par Shalin. Peut-être qu’elle l’aime en tant que personne, mais utiliser le mot obsédé est faux. Oui, il y a des gens qui montrent leur amour et leur intérêt pour leurs amis, alors peut-être qu’elle est comme ce.”



La situation actuelle de Sumbul-Tina-Shalin dans la maison Bigg Boss 16 a suscité un énorme tollé. La semaine dernière, lors de Weekend ka Vaar, l’animateur superstar Salman Khan a même confronté Sumbul à son obsession pour Shalin, mais elle n’était pas d’accord avec lui. De nombreux fans de “Bigg Boss 16” pensent que Sumbul est trop jeune pour être dans l’environnement toxique qu’offre la maison.

En fait, Subuhii a déclaré que Shalin était également à blâmer. “S’il est plus âgé, pourquoi ne peut-il pas comprendre ce qui se passe ? Même si elle a le béguin pour vous et que vous ne le faites pas, pourquoi allez-vous derrière elle ? Vous étreignez Tina de l’autre côté et ensuite vous êtes juste autour de Sumbul. Il fait juste semblant d’être très innocent mais il ne l’est pas et il est également responsable de ce qui se passe », a-t-elle déclaré.



Demandez-lui si elle veut faire partie de Bigg Boss et elle a dit: “Je voulais vraiment faire partie de ‘Bigg Boss’ mais je suis heureuse de ne pas être là cette saison car ça ne marche pas si bien. Il y a juste 2-3 sujets qui sont étirés inutilement. Si j’ai une chance dans la prochaine saison, je suis assez préparé pour cela. Dans un clip récent, j’ai vu que Tina se plaignait à Shalin qu’elle était assise et ne prenait pas mon parti. Je Je veux dire pourquoi prendrait-elle position? Vous l’avez insultée devant la nation. (Avec les contributions de l’IANS)