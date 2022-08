Les stars d’Imlie, Sumbul Touqeer et Fahmaan Khan, jouent Imlie et Aryan Singh Rathore dans la populaire émission télévisée. Ils sont expédiés ensemble sous le nom d’Arylie et ont une énorme base de fans. Sumbul a partagé quelques photos avec Fahmaan et bien qu’elles soient adorables, sa légende attire l’attention.