Sumbul Touqeer demande à Shalin Bhanot ‘darr gaye’, le défie lors de la tâche de capitaine

La star de Bigg Boss 16, Sumbul Touqeer Khan, a fait la une des journaux en raison de sa nature amicale. Plus tôt, elle était dans les nouvelles à cause de son lien avec Shalin Bhanot. Tina Datta, qui est une amie proche de Shalin, a accusé Sumbul d’avoir des sentiments pour l’acteur.

Salman Khan, lors de l’épisode Weekend ka Vaar, a critiqué Sumbul pour son comportement lorsque Shalin et MC Stan se sont disputés verbalement. Maintenant, Sumbul a commencé à se tenir à distance de Shalin. Fait intéressant, ce soir, Sumbul et Shiv Thakare seront vus debout contre Shalin Bhanot et Tina Datta dans la tâche de capitaine.





Sumbul sera vu défier Shalin pendant la tâche et l’accuser de ne pas jouer seul. Pendant ce temps, Priyanka Choudhary et Shalin Bhanot soutiendront Ankit Gupta. Dans la vidéo promotionnelle, on peut entendre Priyanka dire: “Ankit Gupta aja maidan main ab tu.”

Après avoir réalisé qu’ils se liguaient contre elle, Sumbul a déclaré: “Ils vont tous me chercher (en jetant la couleur sur ses t-shirts).” Les utilisateurs des médias sociaux ont également réagi à la promo, l’un d’eux a écrit: “Chugli gang ki phati pdi hai capitaine chambre gaya kaha chugli karenge, nomination ka dar,ration kam milne ka dar ab aayega maza je t’aime Priyanka.”

Le deuxième a dit : « Tel me sumbul bi, nimrit ka saathi banke o bhi horahahe négatif… » Le troisième a dit : « Jb sumbul nhi khelti thi sahi se to usma bhi ghr walon ko problem thi ab jb wo khel rhi h à usma bhi ghr walon kl problème hori h akhir chahta h kya ye lok itna q jalta h sumbul se. La quatrième personne a mentionné: “Exactement #ShivThakare a raison Agar ek sath khel rahe hai to danke ke chot pai khelo ne jouez pas de cartes individuelles blâmez les autres qu’ils jouent en groupe lorsque vous jouez également en groupe que ce soit la nomination ou la capitainerie .”