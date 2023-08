Sumbe Prix Morny : Christopher Head espère livrer pour l’équipe locale à Deauville avec Ramatuelle | Nouvelles de la course

Christopher Head cherchera à maintenir la fierté nationale lorsque la passionnante Ramatuelle tentera sa chance dans le Sumbe Prix Morny dimanche.

La fille de Justify a montré une véritable qualité de star lors de ses quatre sorties jusqu’à présent et après avoir remporté le Groupe Trois Prix du Bois par cinq longueurs catégoriques à Chantilly en juin, est revenue sur la piste pour ajouter le Prix Robert Papin avec style, remportant par un allégé de quatre longueurs.

N’ayant pas peur d’affronter les poulains, la rapide jeune affronte désormais certains des meilleurs juvéniles d’Europe alors qu’elle tente de devenir la deuxième gagnante formée en France du concours de Deauville depuis 2011.

« On a hâte d’aller au Morny avec elle et ça fait partie du plan depuis le début », a déclaré son entraîneur. « Je pense qu’elle est le type de cheval qui peut boxer avec ce calibre de cheval à ce moment de la saison.

« Il va y avoir deux pouliches, deux chevaux français et beaucoup de bonne opposition, mais elle va bien et tous les feux sont au vert pour le Morny. »

Head s’est imposé comme un entraîneur de premier plan grâce aux exploits du populaire vainqueur de la double classique Blue Rose Cen et rêve maintenant que Ramatuelle devienne également un nom connu.

Cette tâche est rendue d’autant plus possible par le fait qu’elle appartient en copropriété à l’ancienne star de la NBA Tony Parker, Ramatuelle portant des soies noires et argentées basées sur son ancienne équipe vainqueur du championnat, les San Antonio Spurs.

Head a ajouté: « Ce sera un honneur d’amener une nouvelle idole dans la course et je me sens chanceux d’avoir la confiance des propriétaires qui m’enverront ces formidables chevaux. »

Aidan O’Brien a sellé Barbe Noire pour atterrir il y a 12 mois et s’appuie cette fois sur le vainqueur invaincu des Coventry Stakes, River Tiber, qui traverse la Manche après une préparation interrompue qui a laissé son entraîneur ouvertement préoccupé par sa chance.

« Il va bien, j’ai peur qu’il ait raté 10 jours, alors il courra avec un nuage au-dessus de lui », a déclaré O’Brien. « Je ne serais pas du tout surpris s’il se fatiguait. Nous tentons de le faire revenir car s’il ne court pas maintenant, il ne sera pas absent avant l’automne.

« Il est venu plus vite que nous ne le pensions, il a fait un travail et c’est pourquoi nous l’avons laissé tenter sa chance, mais il y a un nuage au-dessus de lui. S’il était décevant, je ne serais pas surpris.

« Il a été boiteux pendant sept jours, il est revenu sain mais il a raté tout le travail. »

River Tiber est rejoint par son compatriote irlandais et héros des Norfolk Stakes, Valiant Force, qui propose d’ajouter à la première victoire du groupe 1 de l’entraîneur Adrian Murray lors des Phoenix Stakes de samedi dernier.

« Nous sommes très heureux avec lui et nous l’avons travaillé au Curragh la semaine dernière aux côtés de Bucanero Fuerte et il a très bien travaillé », a déclaré le manieur du poulain.

« Il préférerait un bon terrain. Bucanero aimerait mettre son orteil, mais Valiant Force serait un meilleur cheval sur un terrain rapide. Vous ne le savez pas tant que vous ne les avez pas exécutés, mais nous le pensons.

« Il a atteint la ligne bien au-dessus de cinq à Ascot, ce qui est un cinq fort, donc il devrait être OK pour intensifier le voyage. »