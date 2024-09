Sumayya Vally sur l’intégration de connaissances diverses dans l’architecture contemporaine : le thème du prix Obel 2024

Syn Architects à la Biennale des Arts Islamiques. Image © Laurian Ghinițoiu

Sumayya Vally, architecte, curatrice et fondatrice du cabinet d’architecture Counterspace, rejoint le jury du prix Obel 2024. Ce prix international d’architecture, organisé par la Fondation Henrik Frode Obel, récompense des projets ayant un impact significatif sur les personnes et la planète. Le thème de 2024, « Architecture WITH », invite à réexaminer la profession d’architecte, en mettant l’accent sur les processus collaboratifs et co-créatifs qui intègrent divers corpus de connaissances au cœur du design. La perspective de Vally sur la redéfinition des rôles architecturaux s’aligne sur l’accent mis par le thème sur les approches non hiérarchiques et co-créatives.

+ 5

Vallée de Sumayya. Image reproduite avec l’aimable autorisation de Counterspace

L’architecte sud-africaine Sumayya Vally est devenue internationalement connue pour ses réinventions innovantes des espaces culturels. En tant que fondatrice et directrice de Counterspace, un studio d’architecture basé à Johannesburg, elle est devenue la plus jeune architecte à concevoir le Pavillon Serpentine en 2020/2021. En 2021, Vally a été incluse dans La liste des 100 leaders émergents du Time Elle a façonné l’avenir, étant la seule architecte présente cette année-là. Récemment, elle a été nommée directrice artistique de la première Biennale des Arts Islamiques à Djeddah, où elle a contribué à transformer le Terminal Ouest du Hajj en un espace de redéfinition des Arts Islamiques.

Pavillon Serpentine 2021. Image © Mark Hazeldine Photography

Dans cette interview, Sumayya Vally s’entretient avec Christele Harrouk, rédactrice en chef d’ArchDaily, sur le thème du prix Obel, « L’architecture AVEC ». La conversation s’appuie sur leur dialogue précédent sur les intentions et l’impact de la première biennale des arts islamiques, dont Vally a été la directrice artistique, en mettant l’accent sur les liens entre l’architecture et l’expression culturelle.

Article connexe Un changement pionnier : le prix Obel récompense les innovations transformatrices depuis 2019

ArchDaily (Christele Harrouk) : Comment l’architecture peut-elle fonctionner avec les gens plutôt que pour eux ? En d’autres termes, comment l’architecture peut-elle être réalisée avec les gens et pas seulement pour eux ?

Vallée de Sumayya : Je suis un fervent défenseur du pouvoir et de la valeur de l’écoute en architecture. Écouter le territoire, le contexte, son histoire et ses habitants, afin de faire naître des architectures qui sont conçues de manière unique en fonction du lieu et en collaboration avec son climat, ses conditions, ses compétences, ses connaissances et les habitants de ce lieu en tant qu’acteurs clés du développement d’un projet plutôt que comme participants passifs, et plutôt que de concevoir quelque chose puis de déterminer comment le construire rétroactivement.

Biennale des arts islamiques. Image © Marco Cappelletti avec l’aimable autorisation de l’OMA

AD : Selon vous, quels sont les exemples célèbres d’architecture qui utilisent l’idée « Architectures AVEC » ?

SV: La Grande Mosquée de Djenné au Mali est la plus grande structure en briques de terre du monde. Elle a été construite en 1907, sur le site d’une mosquée du XIIIe siècle. Tous les 12 mois, en avril, sa surface est recouverte de terre pour renforcer la structure en prévision de la saison des pluies – un événement appelé le crépissage. Il y a une collaboration avec la météo, car le crépissage a lieu la veille des premières pluies. Grâce à ce processus, sa structure évolue au fil du temps. Dans un sens, on peut la considérer comme évoluant vers un bâtiment entièrement différent d’année en année. Sa construction est centrée sur le savoir-faire des maçons en terre, qui transmettent ce savoir-faire de génération en génération.

La Grande Mosquée de Djenné, Mali. Image © Wikimedia user Ruud Zwart sous licence CC BY-SA 2.5 NL

Lorsque j’ai travaillé avec Yasmeen Lari au Pakistan, elle m’a décrit la manière dont elle a travaillé avec des femmes pour créer des milliers de poêles chulah dans les zones rurales du Pakistan. Elle a mentionné que les techniques de construction qu’elle utilisait pour travailler avec elles s’apparentaient à celles d’une cuisine avec des ingrédients, des quantités et la souplesse de la boue, semblable à celle de la pâte. Ces autres littératies ont des architectures qui attendent d’être créées.

Construction de Chulahs, poêles traditionnels innovants, 70 000 auto-construits. Image © Yasmeen Lari, Heritage Foundation of Pakistan

AD : Comment les architectes peuvent-ils intégrer les connaissances d’autres domaines pour concevoir des espaces plus inclusifs ? Quels autres domaines peuvent et doivent être inclus dans le processus créatif ?

SV: Il est important de rendre hommage aux savoirs qui, à un moment donné, ont été stoppés – ils n’ont pas pu continuer à exister à cause de la colonisation, de l’apartheid et d’autres forces. Je pense qu’il est important de pouvoir en tirer des leçons pour qu’ils puissent évoluer. Car même lorsque nous examinons l’architecture dite vernaculaire, une grande partie de celle-ci semble figée dans le temps sans avoir eu la possibilité d’évoluer. Mais il y a tant à apprendre de l’architecture vernaculaire : les villages qui peuvent être négligés dans le canon architectural prouvent souvent qu’ils intègrent des formes de communauté incroyablement sophistiquées, réagissent au climat et à la météo et fonctionnent en harmonie avec la planète. Nous avons besoin de nouveaux modèles pour définir ce qu’est l’architecture africaine ou la nouvelle architecture. L’architecture contemporaine devrait absorber des savoirs plus divers et être plus hybride.

Prototype d’une mosquée reconstituée par Yasmeen Lari. Image © Alanood Al-Sudairi

J’espère faire partie de cette génération d’architectes qui réfléchissent à ce que nous sommes, à la manière dont l’architecture peut nous rassembler et à la manière dont elle peut répondre à tous les défis auxquels nous sommes confrontés. Les architectes qui arrivent à l’âge adulte veulent construire différemment et j’espère voir une multitude de façons d’exprimer des expériences et des attitudes différentes pour apporter au monde des imaginations nouvelles et uniques.

AD : Comment la situation politique et économique actuelle impacte-t-elle les chances de l’architecture participative ?

SV: Parfois, la situation est désespérée, mais nous devons rester optimistes. Certains pensent que la solution la plus durable est parfois de ne pas construire. Mais cette compréhension est due au fait que notre compréhension du monde est tellement liée au modèle capitaliste colonial actuel que nous ne pouvons pas comprendre qu’une manière d’être entièrement différente est possible, qui tienne compte des saisons. Il ne s’agit pas seulement d’être zéro carbone ou de produire de l’énergie nette, mais cela peut être générateur de création si nous parvenons à créer des systèmes qui ne se contentent pas de nier les problèmes auxquels nous sommes confrontés, mais qui nous permettent de considérer la question de manière totalement différente. Tant de sociétés ont porté cette attention à la Terre par le passé et il existe des interconnexions entre tant de savoirs autochtones dans le monde entier.

Biennale des arts islamiques, The Dig par Studio Bound. Image © Ali Karimi

Politiquement et économiquement, nous vivons également une époque où les centres d’architecture se sont déplacés du monde occidental vers les mondes oriental et méridional.

J’espère que, au lieu de répéter des modèles qui ont échoué ailleurs, ces nouveaux centres mondiaux se tourneront vers l’intérieur, adopteront des façons de penser et de faire qui sont propres à leurs cultures, climats et conditions spécifiques, et les feront évoluer vers des mondes architecturaux entièrement nouveaux. Cela signifie que tout est possible : davantage de collaborations entre les domaines, avec des corpus de connaissances divers, et de manière à honorer et à faire évoluer les héritages culturels qui ont tant à offrir au monde.