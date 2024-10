Sumayya Vally conçoit le centre de bien-être Regenerate Kakuma au Kenya

L’architecte sud-africain Sumayya Vally collabore avec la plateforme créative To.org pour créer un centre de bien-être et de remise en forme géométrique, conçu pour la communauté des réfugiés de Kakuma, au Kenya.

Nommé Regenerate Kakuma, le bâtiment s’inspirera de la population locale, des environs et des termitières et est conçu par le fondateur de Counterspace Vally avec un toit en escalier destiné à se fondre dans le paysage.

Le centre comprendra des installations de remise en forme, agricoles, éducatives et culturelles et visera à améliorer le bien-être des réfugiés dans la région.

« [We] ont été inspirés à la fois par le contexte local immédiat et par les géographies incarnées par les habitants de Kakuma et leurs pays d’origine », a déclaré Vally à Dezeen.

« Les termitières, symboles de résilience et de force communautaire, servent de fondement métaphorique à la conception du centre, intégrant les leçons de la nature dans l’architecture. »

Située au nord-ouest du Kenya, la ville de Kakuma abrite environ 285 000 réfugiés, ce qui en fait l’un des plus grands camps de réfugiés au monde, selon Vers.org.

Le co-fondateur de To.org, Nachson Mimran, a été motivé à travailler avec Vally après avoir visité son pavillon Serpentine 2021, inspiré de l’architecture des communautés de migrants de Londres.

Vally et To.org ont travaillé ensemble pour concevoir un bâtiment de forme carrée avec un toit en escalier et des murs épais, qui sera fabriqué à partir de pierre locale provenant de la région de Turkana.

Des découpes géométriques dans le toit formeront des puits de lumière qui rempliront l’intérieur de lumière naturelle.

« Les puits de lumière intégrés au toit permettent à la lumière du soleil de filtrer à travers des intensités variées : certains espaces sont baignés d’une lumière douce et tachetée, tandis que d’autres sont brillamment éclairés, stimulant l’activité et le mouvement », a déclaré Vally.

Le design de Vally s’inspire également des traditions et des cultures des personnes qui ont cherché refuge à Kakuma après avoir fui leur pays d’origine.

« Le camp de Kakuma accueille des réfugiés qui ont fui 19 pays différents, et chaque communauté a ses propres origines, coutumes et pratiques religieuses », a-t-elle expliqué.

« Counterspace s’est inspiré de nombreux rituels et pratiques anciennes, notamment la création d’instruments de musique traditionnels, d’outils et de structures du Burundi, de l’Ouganda et de la République démocratique du Congo, ainsi que des sculptures sur bois de la communauté Dinka et des talismans somaliens. »

To.org a travaillé avec deux personnes vivant à Kakuma pour aider à déterminer les installations du centre : Rita Brown, une professeure de yoga et de méditation devenue orpheline à cause de la guerre dans le nord de l’Ouganda, et Abubakar Rugamba, un passionné de fitness qui a fui les persécutions au Burundi.

Il comprendra une salle de sport, un espace de remise en forme extérieur avec un terrain de basket-ball, une salle de méditation et une zone agroforestière, qui viseront à développer les compétences agricoles de la communauté et à fournir des produits frais.

« Grâce au programme de subventions de To.org destiné à soutenir les organisations dirigées par des réfugiés dans le monde entier, nous avons découvert qu’il y avait d’incroyables entrepreneurs sociaux à Kakuma », a déclaré Brian Harris, directeur des opérations de la plateforme.

« L’équipe de To.org a été présentée à Rita et Abubakar, qui ont suggéré l’idée de créer un centre de bien-être et de remise en forme régénérateur. »

La construction de Regenerate Kakuma devrait commencer début 2025.

Le projet fait suite au Bidi Bidi Performing Arts Centre de To.org en Ouganda, que la plateforme a réalisé avec les studios d’architecture Hassell et Travaux locaux.

L’année dernière, Vally a été nommé architecte émergent de l’année par Dezeen. Outre le Pavillon Serpentine 2021, ses projets précédents incluent une proposition de pont piétonnier sculptural en Belgique et l’installation d’une salle d’audience pour enfants à Johannesburg, conçue pour enseigner aux enfants le droit, les droits et l’égalité.

Les images sont une gracieuseté de To.org.