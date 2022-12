Sultan Kösen, l’homme le plus grand du monde, a 40 ans

L’homme le plus grand du monde, Sultan Kösen, a récemment fêté ses 40 ans. À cette occasion spéciale, le 10 décembre, Sultan a partagé son rêve de voyager dans les autres pays du monde qu’il n’a pas encore visités. Il a également montré son désir ardent de conserver ce titre.

Sultan, qui mesure 8 pieds et 2,8 pouces, a fêté son anniversaire dans la franchise américaine Ripley’s Believe It or Not! à Orlando, États-Unis. Tout en parlant au Livre Guinness des records du monde, Sultan a partagé ses difficultés quant à la façon dont il ne pourrait jamais aller à l’école correctement et a été signé dans l’équipe de basket-ball de Galatasaray, mais malheureusement, il a été jugé trop grand pour jouer au basket. Il a ensuite fait de l’agriculture pour aider sa famille.

La légende du Livre Guinness des records du monde indiquait : “Joyeux anniversaire à l’homme vivant le plus grand du monde, Sultan Kösen (Türkiye), qui a fêté ses 40 ans – Sultan aura 40 ans le 10 décembre @ripleysbelieveitornot.”

Jusqu’à présent, la vidéo a reçu plus de 1,5 million de vues et plus de 80 000 personnes ont aimé la vidéo. Dans la vidéo, Sultan peut être vu posant à côté de la statue de Robert Wadlow, l’homme le plus grand enregistré dans l’histoire. La vidéo partage également un aperçu de lui soufflant ses bougies d’anniversaire et posant avec les enfants.

Sultan devient le premier homme de plus de 8 pieds à détenir le titre du Livre Guinness des records du monde pendant plus de 20 ans. Il a été nommé l’homme le plus grand du monde en 2009. En fait, jusqu’à présent, il n’y a eu que dix personnes qui ont marqué l’histoire du Guinness World Records et qui mesurent 8 pieds ou plus.

Sultan a voyagé avec succès dans plus d’une centaine de pays, est apparu à la télévision et est devenu un ambassadeur culturel de la Turquie. Il souffrait d’une maladie appelée gigantisme hypophysaire, qui lui faisait mesurer 8 pieds 2,8 pouces.

Le reste de sa famille a une taille moyenne. Il s’est marié en 2013 avec Merv Dibo qui a neuf ans de moins que lui et ne mesure que 1,75 m (5 pi 9 po).

