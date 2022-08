“Sultan” Fazel Atrachali apparaît dans la promo avant la promo de la Pro Kabaddi League

Le joueur iranien de kabaddi Fazel Atrachali passera sous le marteau alors que les enchères de joueurs de la saison 9 de la Pro Kabaddi League se tiendront du 5 au 6 août ici. Les joueurs nationaux, étrangers et les nouveaux jeunes joueurs (NYP) seront divisés en quatre catégories : les catégories A, B, C et D dans cette vente aux enchères de joueurs. Les joueurs seront subdivisés en “All-Rounders”, “Defenders” et “Raiders” dans chaque catégorie.

Fazel Atrachali, qui serait en action en tant que joueur outre-mer, sera un athlète à surveiller alors que les équipes se préparent à finaliser l’équipe pour la saison à venir. La bande-annonce de la prochaine vente aux enchères a été publiée en exclusivité sur l’application Koo, qui présente “Sultan” Fazel rugissant avant le méga événement.

“Sultan” Fazel est connu comme un Tigre dans la Pro Kabaddi League. Il est le défenseur numéro deux disponible aux enchères cette saison. Avec ses mouvements meurtriers et les plus délicats, il est sûrement l’un des défenseurs les plus forts à surveiller cette saison.



“Le sultan Fazel rugit dans la #vivoPKLPlayerAuction 2022 comme a. Dans quelle équipe #vivoProKabaddi souhaitez-vous voir le défenseur ? @prokabaddi, 5 août, 18 h 30, Star Sports Network et Disney + Hotstar », a publié Star Sports India sur l’application Koo.

Pour les enchères, les prix de base pour chacune des catégories sont les catégories A – Rs. 30 Lakh, Catégorie B – Rs. 20 Lakh, Catégorie C – Rs. 10 Lakh, Catégorie D – Rs. 6 Lakh. Le total de la bourse salariale disponible pour chaque franchisé pour son équipe pour la saison 9 est de Rs. 4,4 crores.

Le pool de joueurs de la saison 9 a été étendu à plus de 500, y compris les 24 joueurs des 2 meilleures équipes des Khelo India University Games 2021, Bangalore.

Pendant ce temps, les 12 équipes travaillent actuellement sur leur stratégie d’enchères de joueurs et sont impatientes de constituer des équipes solides pour la saison 9 à venir.

