SULLY ERNA : « Il n’y aura plus de nouvelle musique GODSMACK »

Dans une nouvelle interview avec Fusion de Détroit WRIF station de radio, Sully Erna parlé de DIEUl’annonce que le dernier album du groupe, « Éclairer le ciel »sera probablement sa dernière collection de nouveau matériel. Lorsqu’on lui a demandé si lui et ses camarades du groupe travaillaient sur de la nouvelle musique, Souiller dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Non. Il n’y aura plus de nouveautés DIEU… Je veux dire, on ne peut jamais prédire l’avenir, mais la décision qui a été prise a été que nous allons sortir maintenant et commencer à honorer le catalogue de musique que nous avons créé au cours des 30 dernières années et simplement profiter des plus grands succès. moments. »

Quand Fusion a noté que beaucoup d’artistes « se sont éloignés du truc des albums » et se concentrent sur la sortie de singles, Erna a déclaré : « Je veux dire, cela semble être la chose intelligente à faire de nos jours. Personne n’achète vraiment d’albums complets. Et ils créent des playlists de leurs chansons préférées. Cela semble donc approprié pour notre époque. Mais encore une fois, [that’s] un autre argument pour que nous puissions nous retirer pendant que nous sommes encore dans le monde dans lequel nous avons aimé grandir, qui consistait à faire des albums complets, à avoir des illustrations et des paroles et à offrir aux fans une expérience complète à travers l’ensemble de votre travail. créer. Et je ne veux tout simplement plus consacrer un an, un an et demi de mon temps, de mes efforts, de mon sang, de ma sueur et de mes larmes à une œuvre d’art pour que quelqu’un la déchire, prenne quelques singles et passe à autre chose. Donc voilà. Et puis il y a le fait que nous avons beaucoup de célibataires en ce moment. Je veux dire, 27 Top Tens, c’est beaucoup. Cela signifie que nous ne pouvons même pas tous les jouer en une seule soirée, car nous écoutons en moyenne 15 chansons par soirée. Donc pour nous, je pense qu’il est temps de commencer à honorer la musique et le catalogue et à donner aux fans ce qu’ils veulent entendre. »

Souiller a poursuivi en disant qu’il « ne se plaint pas » d’avoir autant de chansons à succès parmi lesquelles choisir pour un DIEU ensemble en direct. « Je suis très reconnaissant », a-t-il précisé. « Donc ce n’est pas une plainte. C’est juste la réalité. Et quand je vais voir mes groupes préférés, comme AÉROSMITH ou MÉTALLIQUE ou qui que ce soit, je ne sais pas. Est-ce que je veux vraiment entendre leur nouvel album ? Probablement pas. je veux entendre « Rêvez » et « Même vieille chanson et danse » et « Marchez par ici »et si je pars de là et qu’ils ne jouent pas ces chansons, je vais être assez en colère. Donc, pour notre base de fans, je pense que nous sommes à ce niveau où nous devons honorer cela. »

« Éclairer le ciel » est sorti en février 2023 via BMG. Le LP a été coproduit par Erna et Andrew « Mudrock » Murdock (AVENGED SEVENFOLD, ALICE COOPER).

Le premier single de « Éclairer le ciel », « Se rendre »arrivé en septembre 2022, a marqué la première version de DIEU en quatre ans, après leur album de 2018 acclamé dans le monde entier et certifié disque d’or « Quand les légendes montent »ce qui lui a valu le Erna-la tenue à la tête d’une place n ° 1 dans les charts américains d’albums Hard Rock, Rock et Alternative.

Souiller avait déjà évoqué son manque d’intérêt à publier de nouveaux DIEU musique en janvier dernier lors d’une apparition sur SiriusXM‘s « Trunk Nation avec Eddie Trunk ». Il avait déclaré à l’époque : « C’est drôle. J’ai eu cette conversation avec mon label hier. Nous avons eu une réunion à propos d’autres choses, et je leur ai dit, écoutez… Parce qu’ils sont un peu déçus. Ils se disent ‘Ah, est-ce le dernier [album]?’ Et j’ai dit : ‘Écoutez, on ne peut jamais dire jamais.’ Mais je sais ceci : [late RUSH drummer] Neil Peart me l’a dit une fois : toutes les grandes choses doivent finir par avoir une fin. Peu importe à quel point vous êtes formidable, qui vous êtes. Mais toutes les grandes choses auront une fin à un moment donné. Et je n’ai jamais oublié ça. Et je me demande à quel moment commencez-vous à vivre votre vie pour vous sans toujours respecter un emploi du temps, ne pas toujours être dans un studio d’enregistrement, ne pas toujours signer des autographes, prendre des photos, faire des tournées, jouer des concerts, faire podcasts, réalisation de vidéos. C’est beaucoup, mec. Cela consume votre vie, et c’est ce que j’ai toujours voulu, et j’en suis si fier, et je suis si reconnaissant pour cette carrière. Je n’ai rien à redire. Mais est-ce que je vais faire ça pour toujours, jusqu’à ce que je sois dans ma tombe ? Je ne sais pas. Je sais qu’en ce moment je suis toujours bon et j’aime ça. Et j’en profite. Je suis fatigué. Et il y a encore plus de choses que je veux faire de ma vie. La musique n’est pas tout ce que je veux faire de ma vie. »

Erna a poursuivi : « Donc, je ne sais pas. Je sais que maintenant nous allons terminer ce cycle d’album. Nous allons faire une pause. J’ai le sentiment que je vais finir par faire des trucs en solo. Je ne le fais même pas. » Je ne sais pas encore à quoi ça va ressembler, mais je voudrais peut-être faire un album un peu plus rock du côté solo. Mais je ne sais pas.

« J’ai le sentiment qu’avec le temps, je vais juste écrire », a-t-il ajouté. « Et je vais faire ce que j’ai toujours fait. Je terminerai une chanson et elle ira dans un dossier parce que pour moi, cela ressemble à de la musique solo. Et je terminerai une autre chanson et ce sera frappant et lourd et je dirai: « Ça va dans ce dossier parce que c’est un DIEU chanson.’ Et puis finalement, j’aurai un disque. Et bien sûr, je vais le publier. [Laughs] Et puis c’est reparti. »

Concernant la façon dont lui et son DIEU les camarades du groupe ont pris la décision de prendre « Éclairer le ciel » leur dernier album, Souiller a déclaré : « C’est exactement ce que nous ressentons en ce moment. Nous avons trébuché sur cette conversation. Plus nous y réfléchissions, plus nous nous disions… Nous commençons à nous déprimer un peu en live parce qu’il y a beaucoup plus de chansons qui nous envie de jouer. Et encore une fois, je ne me plains pas. Nous avons eu la chance d’avoir une bonne carrière et une bonne série de singles dans le Top 10 – nous en sommes, je pense, à 27 singles dans le Top 10 avec 13 numéros un. Cela signifie donc – je ne sais pas – que si nous en retirons deux ou trois de cet album, nous serons dans le Top 10 des 30 singles. Cela signifie que nous pourrions faire 15 chansons par soirée, jouer des soirées consécutives dans la même salle et ne jamais jouer deux fois le même single, sans parler des morceaux profonds. Alors on se dit ‘Putain, à quel moment est-ce qu’on honore le catalogue et qu’on fait ce qu’on veut en tant que fans quand on va voir nos groupes préférés, comme AÉROSMITH ou MÉTALLIQUEpeu importe? Sommes-nous vraiment vas-tu voir leur nouveau disque ? Hum, non. Je suis juste honnête. Je suis content que tu l’aies publié. Je vais y jeter un oeil, mais est-ce que je vais l’aimer autant que «Le train est resté en marche» et « Rêvez » et « Même vieille chanson et danse » et « Marchez par ici »? Non, c’est la merde que je vais voir. Je veux le voir. Jouez ces chansons. Ne passez pas 45 minutes à écouter votre nouveau disque, car ce n’est pas la nostalgie de la raison pour laquelle vous existez depuis 40, 50 ans. »

Il a poursuivi: « Donc, nous essayons juste de nous préparer à au moins donner notre fans ce que je pense qu’ils attendent de nous. Et avec autant de singles, nous nous disons, mec, combien de choses allons-nous encore accumuler dans notre assiette ici avant de ne même pas pouvoir les aborder toutes, ce qui est maintenant. Et c’est en partie le raisonnement qui sous-tend tout cela. Alors on s’est dit : ‘Ouais, c’est peut-être le bon moment.’ Peut-être que nous allons simplement honorer le catalogue et aller jouer des concerts, ce que nous aimons faire, ce que les gens aiment nous voir faire. Et encore une fois, si nous écrivons de la nouvelle musique, nous écrivons de la nouvelle musique. Je ne sais pas ce qui va se passer avec ça pour le moment. Mais nous aimons jouer des spectacles, et c’est ce que nous allons faire pour le moment. »