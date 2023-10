Le conseiller à la sécurité nationale, Jack Sullivan, a averti dimanche que le « risque » que la guerre entre Israël et le Hamas ne dégénère en un conflit régional plus large est « réel », promettant que les États-Unis continueront de répondre aux attaques des mandataires iraniens pour dissuader l’escalade du conflit en Israël. Moyen-orient.

Interrogé dans l’émission « This Week » d’ABC News sur ce qui pourrait être attendu si les groupes soutenus par l’Iran poursuivaient leurs attaques contre les forces américaines, Sullivan a répondu : « Le président a été très direct à ce sujet : si les troupes américaines sont attaquées par l’Iran et ses mandataires, nous répondrons. . Nous avons répondu si les attaques se poursuivent, nous répondrons, et je pense que les Iraniens comprennent notre message. »

« Et nous prenons bien sûr toutes les mesures nécessaires pour protéger nos forces, accroître notre vigilance et travailler avec d’autres pays de la région pour tenter d’empêcher ce conflit qui fait actuellement rage en Israël et à Gaza de se transformer en un conflit régional. conflit, mais le risque est réel, et par conséquent la vigilance est élevée et les mesures que nous prenons pour dissuader et prévenir cela sont sérieuses, systématiques et continues.

Les commentaires de Sullivan interviennent quelques jours seulement après que des avions de combat américains ont frappé deux installations dans l’est de la Syrie utilisées par l’Iran et ses mandataires à la suite d’attaques contre des soldats américains dans la région.

Des responsables de la défense ont déclaré aux journalistes que le président Biden avait ordonné aux forces militaires américaines de mener des « frappes aériennes d’autodéfense » sur un centre de stockage d’armes et une zone de stockage de munitions utilisée par le Corps des Gardiens de la révolution islamique d’Iran.

Lloyd Austin, secrétaire à la Défense dit La semaine dernière, les frappes des avions de combat F-16 sont une réponse à une série d’attaques en cours et pour la plupart infructueuses contre le personnel américain en Irak et en Syrie par des « milices soutenues par l’Iran », qui ont commencé au début du mois.

Les attaques contre les forces américaines se sont multipliées au cours des trois semaines qui ont suivi la sanglante incursion du groupe militant Hamas en Israël, tuant des centaines de civils et de soldats dans plusieurs villes israéliennes. Les attaques du Hamas ont fait plus de 1 400 morts parmi les Israéliens, dont des centaines de civils chez eux, à un arrêt de bus et lors d’un festival de musique.

Israël a rapidement répondu par un bombardement de Gaza qui s’est intensifié au cours du week-end, en prévision d’une incursion terrestre attendue des forces israéliennes. Plus de 8 000 Palestiniens sont morts jusqu’à présent dans le conflit, selon le ministère de la Santé de Gaza signalé le dimanche.

Austin a déclaré que les frappes américaines en Syrie étaient « étroitement adaptées » et « destinées uniquement à protéger et à défendre le personnel américain en Irak et en Syrie », tout en soulignant qu’elles étaient distinctes des violences en cours entre Israël et le Hamas.

Les dirigeants américains et mondiaux ont cependant exprimé leurs inquiétudes quant au fait que des tiers, comme l’Iran et ses mandataires, utilisent le conflit entre Israël et le Hamas, soutenu par l’Iran, pour s’engager sur un front séparé avec Israël et intensifier le conflit dans la région.

Depuis les attaques du Hamas, le groupe militant libanais Hezbollah a également échangé des tirs avec Israël, alimentant de nouvelles craintes d’escalade.

Les États-Unis ont maintenu leur « soutien inébranlable » à Israël, tout en reconnaissant la responsabilité des forces israéliennes de faire la différence entre les combattants du Hamas et les civils au milieu de la violence.