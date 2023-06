Suleman Dawood, le fils de Pak Billionaire, a pris Rubik’s Cube sur Sub parce que…

Suleman Dawood, l’une des cinq personnes décédées dans « l’implosion catastrophique » du submersible Titanic, a emporté son Rubik’s Cube avec lui pour battre le record du monde, a déclaré sa mère au Bbc. Le jeune homme de 19 ans était le fils du milliardaire pakistanais Shahzada Dawood, qui a été tué dans l’incident tragique. Il avait postulé auprès du Guinness World Records pour les informer de la tentative qu’il envisageait d’entreprendre. Le Bbc a déclaré que le père de l’adolescent avait même pris un appareil photo avec lui pour capturer le moment. Mais la femme de M. Dawood a appris plus tard qu’ils ne s’en étaient jamais sortis.

Christine Dawood était sur Polar Prince, le navire de soutien du submersible, avec sa fille lorsqu’elle a appris que le contact avait été perdu. Titan, le submersible, a disparu moins de deux heures après avoir plongé sur l’épave du Titanic, qui a coulé en 1912.

« Je n’ai pas compris à ce moment-là ce que cela signifiait – et puis ça s’est dégradé à partir de là », a déclaré Mme Dawood. dit le Bbc.

Elle a également déclaré qu’elle avait initialement prévu d’aller voir l’épave du Titanic mais que le voyage a été annulé en raison de la pandémie de Covid-19.

« Ensuite, j’ai reculé et leur ai donné de l’espace pour installer Suleman, car il voulait vraiment y aller », a ajouté Mme Dawood.

Lorsqu’on lui a demandé quels étaient ses derniers mots à son mari et à son fils, Mme Dawood a déclaré: « Nous nous sommes juste étreints et avons plaisanté en fait parce que Shahzada était tellement excitée de descendre. Il était comme un petit enfant. »

Trois autres personnes étaient à bord du submersible avec Suleman et son père. Ils étaient : Stockton Rush, le PDG d’OceanGate qui possédait le Titan, l’homme d’affaires britannique Hamish Harding et Paul-Henry Nargeolet, un ancien plongeur de la marine française et explorateur renommé.

Parlant de l’amour de son fils pour le Rubik’s Cube, Mme Dawood a déclaré qu’il l’emportait partout. « Il a dit ‘Je vais résoudre le Rubik’s Cube à 3 700 mètres sous la mer au Titanic' », a-t-elle déclaré au point de vente.

Mme Dawood s’est dite « très heureuse » car le duo père-fils voulait partir en expédition depuis très longtemps.

« Je pense que j’ai perdu espoir quand nous avons dépassé la barre des 96 heures », a-t-elle déclaré, se remémorant le drame.

La femme a déclaré qu’elle et sa fille essaieraient d’apprendre à terminer le Rubik’s Cube en l’honneur de Suleman et qu’elle poursuivrait le travail de son mari.

« Ils me manquent. Ils me manquent vraiment, vraiment », a déclaré Mme Dawood.

Plus tôt, la tante de Suleman avait dit Nouvelles de la BNC que l’adolescent était terrifié par l’expédition audacieuse mais l’a rejoint parce que c’était important pour son père obsédé par le Titanic.