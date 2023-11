Suleiman Mourad, la prochaine étape du Hezbollah

Depuis l’attaque du Hamas le 7 octobre, les représailles israéliennes ont déclenché des niveaux de destruction stupéfiants – le nombre de morts palestiniens dépassant désormais les 10 000. Les États-Unis ont dépêché deux porte-avions et plusieurs destroyers dans la région, ainsi que du personnel militaire spécial, pour renforcer leur allié et conjurer toute éventuelle intervention de l’Iran ou du Hezbollah. Ce dernier est engagé dans des hostilités du tac au tac avec Israël à sa frontière nord, qui s’étend sur une centaine de kilomètres depuis Naqoura à l’ouest jusqu’aux fermes de Chebaa à l’est. Cela a contraint l’armée israélienne à maintenir un nombre élevé d’unités professionnelles stationnées dans la zone, ainsi qu’à maintenir l’état de préparation de l’armée de l’air et des défenses antimissiles. La question de savoir si ce conflit localisé va s’intensifier est désormais l’une des principales questions pour la région et le monde dans son ensemble.

Loin d’être une marionnette de Téhéran, le Hezbollah doit être compris comme un parti politique puissant doté d’une forte milice et d’une influence significative dans plusieurs pays au-delà de son Liban natal – Syrie, Irak, Palestine, Yémen. Ses dirigeants et la plupart de ses militants se considèrent comme faisant partie de la constellation transnationale qui doit obéissance religieuse au Guide suprême iranien. Mais le Hezbollah n’agit pas selon des ordres ou des décrets, et est lui-même un décideur dans la stratégie iranienne au Moyen-Orient. Le dernier mot sur sa politique revient au secrétaire général Hasan Nasrallah et à ses cadres. Leur relation avec l’Iran est celle de partenaires et non d’auxiliaires.

Le Hamas dispose également d’un haut degré d’autonomie et a lancé son attaque sur la base de ses propres calculs politiques plutôt que de ceux de l’Iran ou du Hezbollah. Il a décidé que la politique menée par le gouvernement israélien et sa population de colons – occupation indéfinie et annexion progressive – avait atteint un point critique où l’inaction s’avérerait fatale. Cette décision s’inscrit dans une évaluation plus large des transformations géopolitiques en cours au Moyen-Orient. Une normalisation entre l’Arabie saoudite et Israël était prévue d’ici la fin de l’année. Un accord entre l’Iran et les Américains était envisagé. Le projet de corridor économique Inde-Moyen-Orient-Europe, qui promet de renforcer la centralité des États du Golfe dans l’économie mondiale, devenait rapidement une réalité. À la lumière de tout cela, la « communauté internationale » était sur le point de marginaliser davantage la cause palestinienne et de faire revivre l’Autorité palestinienne en tant qu’alternative souple au Hamas. Les dynamiques internes et externes ont convaincu l’organisation qu’elle devait soit agir, soit accepter une mort lente.

Il est presque certain que le Hezbollah n’avait aucune connaissance préalable de l’attaque qui a suivi. Le parti libanais est d’accord avec le Hamas sur de nombreuses questions et a passé des années à l’aider en lui fournissant de l’argent, des armes et des conseils tactiques, mais leurs positions géopolitiques ne sont pas toujours alignées (ils étaient dans des camps opposés dans la guerre civile syrienne, par exemple). Il semble que l’acte désespéré du Hamas – organiser un conflit dans le but de réactiver la lutte anticoloniale palestinienne et de maintenir sa pertinence politique – n’aura pas un simple effet domino sur le Hezbollah. Du moins pas pour le moment. En lançant des frappes limitées à travers la frontière, le Hezbollah indique qu’il est prêt à ouvrir un deuxième front si la pulvérisation de Gaza atteint un point que le parti ne peut plus tolérer. Mais cette forme d’engagement restreinte lui donne également la possibilité de réévaluer continuellement la situation, d’examiner ses options et de déterminer ses prochaines actions.

À l’heure actuelle, les questions auxquelles sont confrontées les forces de Nasrallah sont les suivantes. S’ils entraient dans une guerre totale avec Israël (et peut-être avec les États-Unis), seraient-ils capables d’arrêter l’invasion israélienne de Gaza et le massacre de dizaines de milliers de Palestiniens ? Risqueraient-ils de décimer le Liban et d’infliger d’énormes dégâts à la base de soutien du Hezbollah ? Perdraient-ils des milliers de combattants et la plupart de leurs armes ? Mettraient-ils en péril les acquis de l’axe de la résistance en Syrie, en Irak et au Yémen ? Qu’auraient-ils à gagner de cette ligne d’action dangereuse ? Les réponses sont susceptibles de changer à tout moment. La stratégie optimale d’aujourd’hui pourrait disparaître demain. Mais pour l’instant, il semble que ce soit la guerre du Hamas et non celle du Hezbollah.

Les options du Hezbollah – maintenir les hostilités avec Israël à leur niveau actuel, les intensifier ou les réduire – sont régies par trois variables importantes. Le premier est la situation à Gaza. Israël veut anéantir le Hamas en tout, et a reçu le feu vert pour commettre un génocide dans la poursuite de cet objectif, même si ses chances de réalisation sont très incertaines. Si le Hamas est capable de prolonger les combats, d’infliger des dégâts importants à l’ennemi et de contrecarrer une victoire totale d’Israël, alors le Hezbollah marquera des points politiques majeurs avec un minimum de sacrifices, simplement en gardant Israël distrait sur son front nord. Le parti pourrait ainsi éviter les dangers de l’escalade et vivre pour mener une autre guerre à un moment plus propice.

La deuxième variable est la base de pouvoir du Hezbollah au Liban, qui, comme la majorité de la société libanaise, soutient les Palestiniens mais hésite à entrer en guerre avec Israël. Ils savent très bien qu’en plus d’avoir perdu leurs économies lors de la crise bancaire libanaise de 2019-2020, une attaque israélienne menacerait leurs maisons et ce qui reste de leur infrastructure nationale vitale. Le Hezbollah est, à juste titre, réticent à mettre en danger et à s’aliéner cette circonscription. La dernière variable est l’Iran et ses intérêts, y compris le rapprochement diplomatique avec l’Arabie saoudite et les négociations délicates avec l’administration Biden concernant sa technologie nucléaire et l’étendue des sanctions américaines. Les dirigeants iraniens savent que ces deux éléments seraient bouleversés par un conflit régional majeur – d’où la position prudente du président Raïssi et ses lignes de contact continues avec le prince héritier saoudien.

Pourtant, à mesure que la machine à tuer d’Israël fauche des milliers de Palestiniens, chacun de ces facteurs pourrait changer. Si le Hamas semble être en danger existentiel, le calcul du Hezbollah pourrait être différent – ​​puisque la perte de cet allié pourrait encourager Israël à cibler ensuite son adversaire libanais. Quant au peuple libanais, il n’est pas clair s’il continuera à donner la priorité à ses maisons et à ses biens au milieu de la prolifération d’images de housses mortuaires palestiniennes. Pourraient-ils plutôt se montrer prêts à souffrir aux côtés des Palestiniens ? Les Iraniens eux aussi devraient peut-être revoir l’équilibre entre leurs intérêts matériels immédiats et leurs engagements théoriques en faveur de la libération palestinienne. Pourront-ils s’asseoir face à face avec les responsables américains pendant que ces derniers applaudissent à l’immolation de Gaza ? Cela n’enverrait-il pas un mauvais signal à leurs autres alliés dans la région : le soutien iranien est inconstant et peu fiable ?

Si la situation à Gaza se détériore au point que l’Iran suspend ses négociations avec les États-Unis, que les États du Golfe se montrent aigris à l’égard d’Israël et que la base du Hezbollah devient convaincue que le parti n’en fait pas assez, cela pourrait alors être un déclencheur pour une escalade du Hezbollah. De même, si Israël décide de cibler des civils au Liban et de causer des pertes importantes, on ne peut pas s’attendre à ce que Nasrallah reste les bras croisés. Pour le Hezbollah, l’intervention militaire est toujours une stratégie politique ancrée dans l’arithmétique des gains et des pertes et dans le champ complexe des alliés et des intérêts. Sa prochaine décision ne sera pas déterminée par l’influence iranienne ou l’idéologie islamiste, mais par les exigences du pragmatisme.

Continuer à lire : Tariq Ali, « Point médian au Moyen-Orient ? », NLR 38.