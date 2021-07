New Delhi: Après la mort prématurée du mari de l’actrice Mandira Bedi, Raj Kaushal, l’industrie de Bollywood, sa famille et ses amis ont été dans un état de choc incapable de digérer sa disparition soudaine. Alors que les fans sont conscients que le cinéaste est décédé d’une crise cardiaque massive, le directeur musical Sulaiman Merchant a récemment fait la lumière sur toute l’épreuve dans une interview avec un grand quotidien.

S’adressant à ETimes, il a révélé que le cinéaste se sentait mal à l’aise le soir de sa disparition et avait pris un comprimé antiacide pour lutter contre le malaise. Cependant, au milieu de la nuit, vers 4 heures du matin, Kaushal avait dit à Mandira qu’il faisait une crise cardiaque. Au moment où ils atteignirent le médecin, Kaushal les avait déjà quittés pour sa demeure céleste.

Il a dit: « Raj se sentait mal à l’aise le soir. Eh bien, il a pris un comprimé antiacide. Le temps s’est écoulé dans la nuit, et vers 4 heures du matin, Raj s’est senti plus mal à l’aise. Raj a dit à Mandira qu’il avait une crise cardiaque. Mandira a agi rapidement et a appelé Ashish Chaudhary, qui s’est précipité chez eux. Mandira et Ashish l’ont mis dans la voiture mais il perdait connaissance. Je pense qu’ils sont partis, l’emmenant à l’hôpital de Lilavati si je ne me trompe pas. Mais dans les 5 prochaines -10 minutes, ils ont réalisé qu’il n’avait pas de pouls. Avant d’atteindre le médecin, il était trop tard.

Merchant a révélé que Raj avait également subi une crise cardiaque plus tôt. « Je pense qu’il avait alors 30-32 ans. Mais ils ont fait très attention après cette attaque, et il s’est bien maintenu depuis », a-t-il déclaré.

Le cinéaste Raj Kaushal a succombé à une crise cardiaque massive aux petites heures du 30 juin 2021, mercredi. Le réalisateur-producteur de 49 ans laisse dans le deuil son épouse Mandira Bedi, les enfants Vir et Tara. Les fans et les collègues de l’industrie ont exprimé leur choc face à cet incident malheureux.

Mandira Bedi était inconsolable lors des funérailles de son défunt mari et des amis célèbres lui ont apporté leur soutien en cette heure de deuil.