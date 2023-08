Sukihana dit qu’elle a changé lors de la première #LHHMIA de ce soir

VH1 Amour et hip-hop : Miami Première de la saison 5 CE SOIR à 20 h HE/HP et la réinvention est le nom du jeu, surtout pour un certain rappeur qui déclare qu’elle est une femme changée.

Cette fois, la franchise de réalité révolutionnaire revient plus chaude que jamais avec une nouvelle ère et documente tout le courage et le faste de la vie dans la voie rapide de la musique de Magic City.

Un communiqué de presse rapporte qu ‘«après un an de bouleversements qui ont changé la vie, le casting de la série de légendes emblématiques de l’industrie et de nouveaux venus pressés est de retour à l’extérieur, mélangeant et tournant la page – avec une relation épicée révèle, des changements de carrière qui changent la donne et des évolutions personnelles à couper le souffle.

En parlant d’évolution, pour Sukihana, elle aura du mal à ce que ses nouveaux départs soient pris au sérieux.

Amour et hip-hop : extrait exclusif de la première de Miami

Dans un aperçu exclusif de la première de ce soir, nous voyons Suki réfléchir à un voyage qui a changé sa vie à Lagos, au Nigeria. Elle déclare qu’elle est une nouvelle femme et qu’elle est prête à partager sa croissance avec le monde.

« C’est un nouveau Suki, une nouvelle ère, une nouvelle ambiance », déclare l’artiste.

Dans cet esprit, elle fait la promotion de son nouveau single « Casamigos » avec Afro B et espère conquérir le monde avec sa nouvelle exploration du son Afro-fusion.

Malheureusement pour Suki lorsqu’elle va faire la presse pour la piste, plusieurs personnalités des médias ne semblent pas se soucier de son changement de marque.

Au lieu de cela, des personnalités de la radio reviennent sur un tweet qu’elle a écrit en disant qu’elle « ne veut plus être un ghetto » et remettent en question son apparition controversée dans la vidéo de NLE Choppa. Ils semblent tous être collés à l’ancienne Suki sexuellement chargée et le rappeur n’est pas content à juste titre.

« Je ne regrette pas le passé mais je mûris et ma musique aussi », dit Suki frustré. « Je veux parler de ma nouvelle musique, pas de ces vieilles nouvelles fatiguées! »

Jetez un œil au nouveau Suki sur #LHHMIA ci-dessous.

Comme indiqué précédemment cette saison de Amour et hip-hop Miami mettra également en vedette Amara La Negra et Safaree rendant leur romance publique, Ray J et Princess travaillant à réparer leur mariage, le nouveau souffle de Trick Daddy et Trina pleurant la fin de sa relation après avoir annulé ses fiançailles.

Love & Hip Hop Miami saison 5 premières CE SOIR lundi 14 août à 20 h HE / PT sur VH1.