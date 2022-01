Suki Waterhouse confirme apparemment qu’elle ombrageait son ex Bradley Cooper avec Cryptic TikTok

La mannequin et chanteuse a aimé un commentaire qui semblait se moquer de sa relation passée avec le réalisateur de « A Star Is Born ».

Suki Waterhouse, 30 ans, a laissé entendre qu’elle avait peut-être laissé tomber une nuance subtile sur son ex Bradley Cooper, 47, dans une vidéo TikTok maintenant supprimée. La chanteuse avait posté une vidéo avec un filtre à la mode qui ajoute une ombre à cinq heures et un piercing au septum à la photo, et un fan a commenté qu’elle ressemblait à Bradley. Elle a plaisanté sur le fait d’avoir le cœur brisé et a semblé confirmer que c’était le Livre de jeu Silver Linings star quand un fan a commenté qu’elle lui ressemblait!

Suki Waterhouse traînant Bradley Cooper sur tiktok est emblématique pic.twitter.com/ytO0L4v8Iz —Kate (@KateThornley3) 27 janvier 2022

Suki ressemblait un peu à son ex-petit ami avec le filtre, et elle le pensait clairement aussi. « Je n’arrive pas à croire que j’ai laissé quelqu’un qui me ressemble avec ce filtre me briser le cœur », a-t-elle écrit à l’écran dans le clip. Un adepte a commenté, « Bradley Cooper besties », et Suki a aimé le commentaire, avant de supprimer le clip.

Le chanteur de « Melrose Meltdown » était sorti avec Bradley de 2013 à 2015. Apparemment, la séparation est survenue, car ils voulaient chacun des choses différentes. Elle n’était pas « prête », a déclaré une source E ! Des nouvelles à l’époque. « Elle aime Bradley et il l’aime mais elle est si jeune et veut se concentrer sur sa carrière d’actrice avant de devenir maman », a déclaré la source.

Trois ans après la séparation, Suki a commencé à sortir ensemble crépuscule Star Robert Pattinson, et les deux semblent totalement amoureux ! Cela ne veut pas dire qu’il n’y avait pas de dos d’âne avant d’arriver là où ils sont maintenant. Apparemment, La gueule de bois l’acteur avait prévenu Robert de ses sentiments à l’égard de son ex, selon D’ACCORD! Magazine à l’époque. « Bradley a senti que Suki lui mettait beaucoup de pression pour l’aider à établir des relations avec Hollywood [when they were together] », a déclaré une source D’ACCORD!

Malgré l’avertissement présumé de son ex lorsqu’ils ont commencé à sortir ensemble, Suki et Robert vont bien depuis, et le couple semble tellement amoureux l’un de l’autre ! Selon certaines rumeurs, le couple aurait même été fiancé à quelques reprises, bien que rien ne soit confirmé !