Suki Waterhouse à propos de son nouvel album « Memoir of a Sparklemuffin »

SCOTT SIMON, HÔTE :

S’il existait une catégorie pour le titre d’album le plus inhabituel, « Memoir Of A Sparklemuffin » pourrait y être. Je veux dire, qu’est-ce qu’un sparklemuffin ?

SUKI WATERHOUSE : C’est une araignée australienne rare, découverte récemment, que j’ai rencontrée parce que je passe beaucoup trop de temps sur Google tard le soir.

SIMON : Suki Waterhouse a fait ses débuts dans le mannequinat lorsqu’elle était adolescente. Plus tard, elle est apparue dans des campagnes pour des marques telles que Burberry et sur les couvertures de Vogue et Marie Claire. Elle est devenue actrice ces dernières années en tant que l’une des stars de la série à succès sur un groupe de rock des années 1970, « Daisy Jones & The Six ». Et aussi, elle fait sa propre musique.

(EXTRAIT SONORE DE LA CHANSON, « BIG LOVE »)

WATERHOUSE : (chantant) Parfois, lorsque je prends une profonde inspiration, cela fait ressortir toute ma tristesse.

SIMON : « Memoir Of A Sparklemuffin » est le deuxième album de Suki Waterhouse. Et lorsque nous parlions, comment pourrions-nous ne pas nous demander : pourquoi cette araignée était-elle si inspirante ?

WATERHOUSE : Je me suis soudain senti très proche de cette araignée dansante très floue et éblouissante qui a un côté assez autodestructeur. Ils font ces danses les uns pour les autres, et certaines d’entre elles peuvent être semi-fatales ou adorables. Vous ne savez pas vraiment ce que vous obtenez.

SIMON : Oh, mon Dieu. Semi-fatale ou adorable, c’est tout un choix.

WATERHOUSE : Cela peut bien se passer, ou cela peut vraiment ne pas bien se passer, en gros. Et j’ai en quelque sorte commencé à cartographier les chansons que j’écrivais à l’époque avec ce genre d’histoire de métamorphoses d’une araignée – et du muffin scintillant, en particulier – et à les relier en quelque sorte à ma propre vie et à mes propres métamorphoses qui J’explorais sur le deuxième disque.

(extrait sonore de la chanson, « modèle, actrice, peu importe »)

WATERHOUSE : (chantant) Mes délires m’ont suivi, m’ont hanté, honnêtement. Tous mes rêves sont devenus réalité. Plus l’océan est grand, plus le bleu est profond. Appelez-moi mannequin, actrice, peu importe. L’autre moitié de mon bébé, nous restons ensemble.

SIMON : Et quelle est l’histoire de « Modèle, Actrice, Peu importe » ?

WATERHOUSE : Cette chanson est quelque chose dont je me souviens avoir ce genre de répliques. Et cela me semblait un peu effronté et presque quelque chose que je ne voulais pas écrire. Je fais de la musique depuis une décennie, mais j’ai commencé à travailler comme mannequin à l’âge de 15 ans et j’ai commencé à jouer un peu plus tard. Mais ce que je voulais faire, qui était au départ la musique, ma vie a pris une direction très différente. Et je pense que je suis arrivé à 28, 29 ans, et je me suis finalement en quelque sorte réuni pour faire un disque. Mais il y avait beaucoup de voix intérieures et de troubles intérieurs : vous ne pouvez pas commencer cette nouvelle carrière ou vous présenter comme ça parce que cela ne sera tout simplement pas accepté. Et je pense que cela m’a fait écho en grande partie, que ce soit en essayant de convaincre les labels de l’écouter et en leur disant: nous n’écoutons pas un mannequin, une actrice ou autre. Mais c’est ensuite devenu quelque chose qui m’a fait rire.

SIMON : Est-ce la façon de remplacer un label comme celui-là : le posséder soi-même, s’amuser avec ?

WATERHOUSE : Oui, exactement. C’est l’une des choses que je préfère dans l’écriture de musique et la création artistique, c’est que je pense que cela a ce pouvoir magique lorsque vous prenez quelque chose qui vous accompagne depuis longtemps et que vous pouvez l’exprimer dans quelque chose en dehors de vous-même. Et puis vous avez en quelque sorte laissé tomber, et vous pouvez en quelque sorte passer à autre chose.

(extrait sonore de la chanson, « modèle, actrice, peu importe »)

WATERHOUSE : (chantant) Appelez-moi mannequin, actrice, pour toujours.

SIMON : Comment la popularité de la série « Daisy Jones & The Six » a-t-elle changé les choses pour vous ? Ou l’a-t-il fait ?

WATERHOUSE : Eh bien, c’était une chronologie intéressante parce que lorsque j’ai signé pour faire « Daisy Jones », je n’avais pas fait de disque. Mais j’ai vraiment l’impression d’avoir poursuivi ce projet, surtout parce que je savais que j’allais suivre des cours de piano et répéter avec un groupe. Et il y avait évidemment quelque chose en moi qui voulait faire ça tout le temps.

SIMON : Ouais. Je veux dire, le principe est – je ne veux pas appeler ça un faux groupe, mais disons un groupe constitué pour les besoins de la série.

WATERHOUSE : Oui, ça l’est. Ouais.

SIMON : Je n’appellerai jamais ça un faux groupe.

WATERHOUSE : (Rires) Ouais, c’est ça le problème. C’était réel pour nous. Et aussi, en jouant le personnage, je jouais une femme très confiante qui savait exactement ce qu’elle voulait et savait qu’elle voulait être sur la route jusqu’à ce qu’elle meure. Et je pense que les personnages s’infiltrent toujours en vous d’une manière ou d’une autre. Et c’était drôle. J’ai joué un musicien en tournée, puis j’ai fait le disque pendant que je tournais « Daisy Jones ». Alors que j’ai terminé « Daisy Jones », ce fut une année vraiment extraordinaire, où j’ai fini de jouer quelqu’un en tournée et ensuite j’ai fait ma première tournée.

(EXTRAIT SONORE DE LA CHANSON, « FADED »)

WATERHOUSE : (chantant) Tu m’appelais Yoko parce que je plaisantais en disant que tous tes amis partaient. Et je suis ton amant.

SIMON : Pourquoi voulais-tu écrire des chansons ?

WATERHOUSE : En grandissant, la musique était religieuse pour moi. C’était en quelque sorte mon point central. C’est la seule façon pour moi de vraiment créer cette sorte de tapisserie de ma vie qui est de mon point de vue.

(EXTRAIT SONORE DE LA CHANSON, « FADED »)

WATERHOUSE : (chantant) Vivre dans un film, parce que tu ressembles à James Dean sur Internet.

WATERHOUSE : J’aime pouvoir avoir ces repères de ma propre histoire, où je peux revenir à une chanson et savoir exactement où j’étais et me rappeler en quelque sorte qui j’étais et ce que je pensais de mon monde à ce moment-là. . Parvenir à partager ces chansons et à créer une communauté à travers elles et à se sentir connecté à d’autres personnes à travers elles est tout simplement – c’est un travail plutôt cool.

(EXTRAIT SONORE DE LA CHANSON, « FADED »)

WATERHOUSE : (chantant) Doo-doo, doo, doo, doo, doo, doo.

SIMON : Et vous avez fait la première partie de Taylor Swift à Londres, votre ville natale, au stade de Wembley cet été.

WATERHOUSE : C’était certainement l’une des nuits les plus folles de ma vie. Faire cela dans ma ville natale était tellement excitant. Alors que cela se rapprochait de plus en plus et que cela n’avait pas été annoncé, mon père s’est dit, oh, ça n’arrivera pas, et cela a dû être annulé. Il n’y croyait pas vraiment jusqu’à ce qu’il soit là, à sa place, et il était plutôt déconcerté par tout cela. Ouais, c’est le stade de Wembley. C’est là que nous avons grandi. Vous savez, c’était comme ce genre de retrouvailles, à bien des égards.

(EXTRAIT SONORE DE LA CHANSON, « TO GET YOU »)

WATERHOUSE : (chantant) Chérie, tu ne sauras jamais…

SIMON : Si je peux le dire ainsi, je suppose que vous avez votre propre muffin scintillant dans votre vie maintenant.

WATERHOUSE : Tu veux dire mon bébé ?

SIMON : Oui, exactement.

WATERHOUSE : Oui, c’est elle le muffin. C’est drôle. Je suis rentré du travail l’autre jour et elle était habillée pour le jour de la sortie en sparklemuffin. C’était tout à fait la tenue.

SIMON : Aww.

WATERHOUSE : Cela m’a vraiment fait brûler le cœur.

SIMON : Eh bien, les enfants font ça. Ils font brûler votre cœur.

WATERHOUSE : Ils le font. C’est vraiment le cas. C’est juste un amour incroyable.

SIMON : Suki Waterhouse – son deuxième album, « Memoir Of A Sparklemuffin », est maintenant disponible. Merci beaucoup d’être avec nous.

WATERHOUSE : Merci beaucoup de m’avoir invité.

(EXTRAIT SONORE DE LA CHANSON, « MY FUN »)

WATERHOUSE : (chantant) Du sang sur l’herbe, du sang sur mes genoux. J’ai attendu si longtemps pour trouver un peu de paix. Rappelle le passé, crie dans la brise. Tu me fais rire, tu bénis mon éternuement. Transcription fournie par NPR, Copyright NPR.

Les transcriptions NPR sont créées dans des délais urgents par un entrepreneur NPR. Ce texte n’est peut-être pas dans sa forme définitive et pourrait être mis à jour ou révisé à l’avenir. La précision et la disponibilité peuvent varier. L’enregistrement faisant autorité de la programmation de NPR est l’enregistrement audio.