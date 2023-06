Suki Panesar fait un geste de choc pour sauver la vie d’Eve dans EastEnders

EVE Unwin est en danger la semaine prochaine alors que Vinny Panesar décide de se débarrasser d’elle après avoir découvert sa liaison avec sa mère Suki.

Mais quand Suki réalise ce qu’il prépare, elle décide d’agir pour sauver Eve la semaine prochaine à EastEnders.

Bbc

Suki Panesar a tenté de s’éloigner de Walford avec son amant Eve Unwin[/caption] Bbc

Mais elle a été retrouvée inconsciente avec son mari Nish qui la surplombait[/caption] Bbc

Mitch Baker est convaincu qu’il est victime de violence domestique[/caption]

Les Panesars célèbrent la fête des pères la semaine prochaine sur BBC One et Suki (Balvinder Sopal) se lance dans le rôle de l’épouse et de la mère parfaites.

Vinny (Shiv Jalota), d’autre part, ne peut s’empêcher de lui tirer dessus, sachant qu’elle cache un énorme secret.

Les Panesars se réunissent avec Ravi Gulati (Aaron Thiara) et son fils Nugget au Vic pour célébrer en famille, mais Vinny est ennuyé de voir Eve (Heather Peace) là-bas.

Quand Suki va aux toilettes, Eve l’aborde et la supplie d’arrêter de mentir.

En attendant devant les dames, Vinny s’en prend à Suki puis menace Eve.

Mais il faut bien plus que des menaces pour intimider Eve et elle lui dit de faire de son mieux.

Suki panique lorsque Vinny disparaît et il élabore immédiatement un plan pour se débarrasser d’Eve.

Il se dirige directement vers Taylor’s Autos et manipule les freins de la voiture de sport de Finlay Baker, sachant qu’Eve est sur le point de la conduire à Brighton.

Suki constate bientôt que Vinny a trafiqué la voiture qu’Eve est sur le point de conduire et se précipite chez Taylor’s Autos.

Peut-elle vraiment sauver la vie d’Eve ?

Eve découvrira-t-elle ce que Vinny a essayé de faire ?

Comment va-t-elle réagir à sa tentative de la tuer ?

Plus tard, Suki confronte Vinny qui l’accuse d’essayer de protéger son amant secret.

Suki insiste sur le fait que tout est fini avec Eve, et elle prouvera que son choix a été fait – elle reste avec lui et son père Nish, pour le bien de leur famille.

Mais assez tôt, un Nish parfaitement inconscient (Navin Chowdhry) commence à réaliser que quelque chose ne va pas et grille Vinny pour obtenir des réponses.

Comment Vinny va-t-il réagir ?

EastEnders est diffusé du lundi au jeudi à 19h30 sur BBC One.

Bbc

Vinny essaie de se débarrasser d’Eve la semaine prochaine[/caption] Bbc

Que va faire Suki ?[/caption]