Sukhjeet Singh a pour objectif d’aider l’Inde à obtenir sa place aux Jeux olympiques de Paris grâce aux Jeux asiatiques

Les prochains Jeux asiatiques seront le premier événement multisports de Sukhjeet Singh et le jeune attaquant de l’équipe de hockey masculin n’a qu’un seul objectif en tête : aider l’Inde à remporter le titre continental et à s’assurer une place directe pour les Jeux olympiques de Paris l’année prochaine.

Le vainqueur des Jeux asiatiques de Hangzhou, en Chine, obtiendra une qualification directe pour Paris.

L’Inde ouvrira sa campagne contre l’Ouzbékistan le 24 septembre.

« Notre objectif est uniquement la médaille d’or. Nous savons ce qui est en jeu ici et nous ne prendrons rien pour acquis », a déclaré Sukhjeet, 26 ans, dans un communiqué de Hockey India.

« Il y a des équipes fortes et nous ne pouvons baisser la garde dans aucun des matches. Nous devons considérer chaque match comme une finale et tout donner à chaque fois que nous sommes sur le terrain. »

Sukhjeet considère comme un grand honneur d’avoir la chance de représenter l’Inde aux prochains Jeux asiatiques de Hangzhou qui se tiendront du 23 septembre au 8 octobre.

«C’est surréaliste de représenter l’Inde aux 19es Jeux asiatiques. Je suis fier de revêtir le maillot de l’Inde. Tous les membres de ma famille étaient ravis d’apprendre que je faisais partie de l’équipe.

« Mon père rêvait de me voir jouer au plus haut niveau, et je suis ici maintenant. C’est un sentiment que je ne peux pas exprimer avec des mots », a-t-il déclaré.

