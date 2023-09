Sukhee : Shilpa Shetty parle de son voyage de 30 ans à Bollywood et l’appelle un tour de montagnes russes [Watch]

Le parcours de Shilpa Shetty à Bollywood a été tout simplement remarquable alors qu’elle termine 30 glorieuses années dans l’industrie. L’actrice, connue pour son style et sa grâce impeccables, a récemment partagé ses réflexions les plus sincères sur cette réalisation marquante. En réfléchissant à son parcours à Bollywood, Shilpa a souligné les hauts et les bas qu’elle a vécus au fil des ans. Elle a souligné l’importance de la résilience et de la persévérance pour naviguer dans le paysage en constante évolution de l’industrie cinématographique. Shilpa a exprimé sa profonde passion pour le théâtre et son engagement à se mettre continuellement au défi avec divers rôles. De plus, Shilpa a exprimé son enthousiasme pour l’avenir et son désir d’explorer de nouvelles avenues dans le monde du divertissement. Elle a exprimé son désir de continuer à divertir son public avec des performances significatives et percutantes. Dans l’ensemble, les 30 ans de Shilpa Shetty à Bollywood témoignent de son talent, de son dévouement et de sa popularité durable. Alors qu’elle entame le prochain chapitre de sa carrière, les fans attendent avec impatience ses projets à venir et attendent avec impatience de revoir sa magie sur grand écran.