Sukhee Movie : Shilpa Shetty et Kusha Kapila sont super sexy à l’événement

Vidéo de Shilpa Shetty : Shilpa Shetty et Kusha Kapila font la une des journaux pour leur prochain film Sukhee. Shilpa a été vue pour la dernière fois à Nikamma. Récemment, les deux actrices ont été aperçues lors de la promotion de leur film. , Shilpa Shetty est très belle dans le sari indo-occidental bleu, tandis que Kusha Kapila est également très chaude et audacieuse dans la robe fourreau violette à col profond. Shilpa Shetty fait toujours la une des journaux pour sa vie personnelle et professionnelle. En dehors de cela, Shilpa est également très active sur son Instagram. Kusha est également une célèbre YouTubeuse et influenceuse des médias sociaux. Kusha reste en discussion sur Instagram en raison de ses vidéos amusantes et de son look vestimentaire audacieux et ses fans l’aiment beaucoup pour cette raison. Ces jours-ci, la nouvelle de la rencontre entre les acteurs de Bollywood Arjun Kapoor et Kusha Kapil apparaît sur les réseaux sociaux. Mais Kusha Kapila, réagissant à cette nouvelle, a déclaré qu’il n’y avait rien de tel entre elle et Arjun Kapoor.