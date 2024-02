Sukanta Majumdar News : le chef du BJP du Bengale occidental, Sukanta Majumdar, blessé au milieu de la manifestation de Sandeshkhali, hospitalisé | Nouvelles de l’Inde

NEW DELHI : Bengale occidental Fête Bharatiya Janata (BJP), Sukanta Majumdar, a été blessé et hospitalisé après être tombé de sa voiture au milieu Manifestation de Sandeshkhali .Majumdar a perdu l’équilibre et est tombé sur le capot de la voiture sur laquelle il se tenait alors qu’il s’adressait aux journalistes dans le district de North 24 Parganas. Il a ensuite été admis à l’hôpital multi-établissements de Basirhat.

Les troubles découlent de l’agitation continue des femmes de Sandeshkhali, qui accusent le chef du TMC Shajahan Sheikh et ses associés d’avoir perpétré des atrocités à leur encontre. Auparavant, les habitants, en particulier les femmes, ont défilé dans divers quartiers de Sandeshkhali, portant des pantoufles à la main, exigeant l’arrestation de Le chef du TMC, Shahjahan Sheikh, dans le cadre d’une prétendue escroquerie liée à l’attribution de rations de terres et d’incidents de viol présumés.

Violences de Sandeshkhali : des affrontements éclatent entre la police et les partisans du BJP à Basirhat de la WB

L’incident s’est produit à Taki, sur les rives de la rivière Ichamati, le long de la frontière entre l’Inde et le Bangladesh. Sandeshkhali se trouve à environ 35 km de Taki. La voiture avait un autocollant de police collé sur son pare-brise, a indiqué le responsable.

Réagissant à la nouvelle de blessé Majumdar, le porte-parole du BJP, Shehzad Poonawalla, a déclaré : « Le TMC ne signifie pas le Congrès de Trinamool mais la culture Taliban Mansikta. D’un côté, le CM du Bengale occidental Mamata Banerjee parle de « Ma Mati Manush », de l’autre, l’État est devenu « bandh, balatkari ». et bombarder’. Shahjahan Sheikh se déplace librement.

“Mamata Bandyopadhyay connue pour le génocide des hindous”, Smriti Irani critique TMC

Pendant ce temps, le porte-parole national du BJP, Gaurav Bhatia, a déclaré que CM Mamata Banerjee agissait en tant que spectatrice silencieuse. S’adressant à une conférence de presse, Bhatia a déclaré : « Mamata Banerjee, CM du Bengale occidental, agit en tant que spectatrice silencieuse. ne prévaut pas et n’existe pas, c’est plutôt la loi du dirigeant de l’anarchie Mamata Banerjee qui prévaut.

“Lorsque l’auteur du crime s’avère être un crétin du TMC, le ministre en chef de l’État ne se soucie même pas de défendre la dignité des femmes de l’État, en particulier des femmes hindoues, étant la cible des sbires de Cheikh Shahjahan, le prendre la fuite”, a-t-il ajouté.

En réaction à sa déclaration, TMC a énuméré un certain nombre de cas de viol et d’affaires pénales dans les États dirigés par le BJP et que « la jungle raaj se reflète dans les États dirigés par des moteurs à double moteur ».

Les tensions se sont intensifiées lorsque des militants du BJP, dirigés par Majumdar, se sont affrontés mardi avec les forces de l’ordre à Basirhat, leur manifestation ayant été contrecarrée. Dans une scène chaotique, les membres du parti ont franchi les barricades et sont entrés dans le village, ce qui a incité la police à recourir à la force pour les disperser. Suite à l’altercation, Majumdar et plusieurs manifestants ont été brièvement détenus avant d’être relâchés.

Le gouvernement du Bengale occidental a réimposé l’article 144 du Code de procédure pénale (CrPC) dans et autour de 500 mètres de zone dans des panchayats de sept grammes, y compris Sandeshkhali.