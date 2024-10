Sujoy Ghosh se souvient avoir donné à Vidya Balan Rs 1 comme avance pour « Kahani » ; révèle qu’elle changerait de vêtements dans la voiture car ils n’avaient pas de vanity van

Le réalisateur Sujoy Ghosh s’est récemment confié sur la réalisation de son tube de 2012 ‘Kahaani‘ et a partagé une anecdote peu connue impliquant l’actrice principale Vidya Balan.

« Kahaani » est un film crucial dans la carrière de Balan, mais les fans ne savaient pas grand-chose du travail acharné, de la détermination et des sacrifices qu’elle a consentis pour le film. Lors d’une récente conversation avec Inde écraséele réalisateur Ghosh, a révélé qu’il avait offert à Balan une avance symbolique de 1 roupie lorsqu’ils avaient accepté pour la première fois de travailler sur le film. Il a également rappelé son dévouement et son professionnalisme malgré le budget limité du projet.

Sujoy a rappelé que son film « Aladin » de 2009 avec Amitabh Bachchan, Sanjay Dutt, Riteish Deshmukh et Jacqueline Fernandez avait été un échec, même s’ils s’attendaient au contraire. Vidya aurait pu dire non à « Kahaani » après cela, cependant, elle a décidé d’aller de l’avant avec le projet.

Se souvenant d’avoir rencontré Vidya dans son bureau pour une narration du scénario de Meghna Gulzar, il a révélé qu’il avait donné 1 roupie à l’actrice et lui avait dit « Ce film se passe ».

Le réalisateur a également rappelé que leur film n’avait pas de budget et ne pouvait pas se permettre un vanity van, ce qui a incité la principale dame à enfiler ses tenues à l’intérieur d’une Innova aux fenêtres recouvertes d’un tissu noir.

« Kahaani » en a remporté trois Prix ​​nationaux pour le meilleur scénario (original), le meilleur montage et un prix spécial du jury pour Nawazuddin.

Sur le plan du travail, Vidya sera ensuite vue dans « Bhool Bhulaiyaa 3 » avec Kartik Aaryan et Triptii Dimri.