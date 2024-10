Sujoy Ghosh révèle que Vidya Balan a changé de vêtements dans sa voiture pendant le tournage de « Kahaani » en raison d’un budget serré | Actualités du cinéma hindi

Le réalisateur Sujoy Ghosh a récemment parlé des défis rencontrés par les acteurs et l’équipe lors du tournage du thriller acclamé par la critique. Kahaani (2012). Bien qu’il s’agisse d’un tournant dans Sujoy Ghosh, le film a été réalisé avec un budget serré de seulement Rs 15 crore, obligeant l’équipe à faire plusieurs compromis, notamment ne pas pouvoir se permettre une camionnette pour l’actrice principale, Vidya Balan.

Dans une interview franche avec Mashable India, Sujoy a partagé que Vidya devait souvent changer de vêtements dans son Innova, qui était recouverte d’un tissu noir pour assurer l’intimité, car l’équipe ne pouvait pas se permettre le luxe d’une camionnette. « Chaque fois que Vidya devait se changer, nous la garions Innovation au bord de la route et le recouvrait d’un tissu noir, et elle se changeait à l’intérieur », se souvient Sujoy. Le réalisateur a salué le dévouement de Vidya envers le projet en déclarant : « Elle m’a sauvé. Après l’échec d’Aladin, Vidya aurait facilement pu dire non à Kahaani, mais elle ne l’a pas fait. C’est quelqu’un qui tient parole. Elle s’est engagée dans le film et y est restée, malgré tous les défis.

Le film, tourné dans les rues de Calcutta, a été réalisé sur une petit budget mais est devenu un succès au box-office, gagnant Rs 79,20 crore dans le monde. Ghosh a évoqué le succès du projet, mentionnant comment les acteurs et l’équipe ont dû travailler sans les commodités des plus grandes productions, comme interrompre le tournage en cas de besoin.

Kahaani a été largement acclamé pour son récit captivant, ses performances stellaires et sa cinématographie exceptionnelle.