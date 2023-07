Sujets tendance sur Twitter | La Poste Apple

Threads est à la mode sur Twitter alors que Meta, les développeurs derrière Facebook et Instagram, a officiellement lancé aujourd’hui son nouveau concurrent, qui est devenu de plus en plus détesté par ses utilisateurs suite à la prise de contrôle turbulente de la plateforme par Elon Musk l’année dernière.

Fils, qui est maintenant disponible sur l’App Storese concentre sur les conversations textuelles, les utilisateurs pouvant aimer, partager et commenter les publications d’autres utilisateurs, transférer directement les abonnés Instagram et les listes suivantes, et utiliser leur nom d’utilisateur Instagram existant sur l’application.

Threads a été décrit comme un «tueur de Twitter» potentiel, lancé à un moment où les utilisateurs se révoltent contre les modifications apportées à la plate-forme depuis son acquisition, y compris la modération de contenu assouplie, modifications controversées de son système de vérification, un accent sur les fonctionnalités de paywalling telles que TweetDecket l’introduction récente de limites de débit, qui limitent le nombre de tweets que les utilisateurs peuvent lire.

Comment rejoindre les discussions

Pour rejoindre les Discussions, les utilisateurs doivent télécharger l’application depuis l’App Store ou Google Play. À l’ouverture de l’application, qui est disponible gratuitement, les utilisateurs seront guidés à travers un processus d’intégration, qui comprend la possibilité de se connecter avec leur compte Instagram existant, ainsi que de suivre les comptes sur Threads qu’ils suivent déjà sur Instagram.