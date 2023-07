Sujeet Kalkal remet en question l’exemption de procès accordée à Bajrang Punia

Le champion d’Asie U23 en titre, Sujeet Kalkal, a critiqué mercredi le comité ad hoc de l’IOA pour avoir accordé une entrée directe à Bajrang Punia pour les Jeux asiatiques, affirmant que c’était injuste pour les lutteurs de la prochaine génération qui aspirent à devenir champions olympiques.

Le panel ad hoc de l’Association olympique indienne (IOA), dirigé par Bhupender Singh Bajwa, a exempté mardi le médaillé de bronze olympique de Tokyo Bajrang (65 kg nage libre) Vinesh Phogat (53 kg) des essais des Jeux asiatiques les 22 et 23 juillet ici.

Kalkal, médaillé de bronze aux championnats du monde des moins de 20 ans, a déclaré qu’il y avait au moins 5 à 6 lutteurs dans la catégorie des 65 kg en style libre capables de battre Bajrang.

«J’avais lutté avec Bajrang il y a un an lors des essais des Jeux du Commonwealth (de Birmingham), qui étaient très serrés. Pendant les essais, Bajrang a obtenu une entrée directe en demi-finale et nous avons dû disputer tous les combats », a déclaré Kalkal, le champion national senior en titre et médaillé d’or asiatique junior l’an dernier.

Prouvant davantage son point de vue, Kalkal a déclaré qu’il avait récemment battu l’Américain John Michael Diakomihalis par une marge complète de 8-2 tandis que Bajrang avait perdu contre le même lutteur par supériorité technique aux Championnats du monde l’année dernière.

«Pour les championnats du monde aussi (en 2022), Bajrang a été autorisé à concourir sans essais. Le lutteur américain (Yianni Diakomihalis) contre qui Bajrang a perdu 0-10, je l’ai battu la série du classement mondial 8-2. »

Sujeet avait remporté cet événement Ranking Series organisé à Tunis en juillet 2022.

« Je ne dis pas que je suis le seul à pouvoir battre Bajrang. Il n’y a pas moins de 5-6 lutteurs dans notre catégorie de poids qui peuvent battre Bajrang. C’est pourquoi tous les lutteurs doivent avoir des chances égales et un procès équitable doit avoir lieu.

« C’est aussi mon rêve de devenir champion olympique, mais si ces lutteurs (comme Bajrang et Vinesh) continuent d’obtenir des entrées directes, alors comment allons-nous réaliser nos rêves », a-t-il ajouté.

Les Jeux asiatiques débuteront dans la ville chinoise de Hangzhou à partir du 23 septembre.

