Suivre les futurs parents Hailey et Justin Bieber. Voir les nouvelles photos

Justin Bieber avec sa femme Hailey. (courtoisie: justinbieber)

New Delhi:

Justin Bieber et Hailey sont sans conteste les futurs parents les plus mignons. Le couple a annoncé sa première grossesse il y a environ deux semaines. Vendredi, la sensation internationale de la chanson a partagé une nouvelle série de photos montrant le baby bump de Hailey. Dans la première image, les deux s’embrassent. Ensuite, ils posent pour la caméra. Oh, et il y a quelques clichés joyeux du futur papa. Est-ce qu’on vient d’entendre un « aww » collectif ? En réaction à ce message, le chanteur El Malilla a écrit : « Woawwww ». DJ Tay James a déclaré: « Popps and Momma ». La chanteuse Justine Skye a commenté : « A mangé ».

Au cas où vous l’auriez manqué, le 10 mai, Justin Beiber a mis en ligne une série de photos et de vidéos sur Instagram pour annoncer la grossesse. Découvrez l’album ci-dessous :

En octobre 2023, Hailey a déclaré GQ que la maternité « est quelque chose que j’attends avec impatience. C’est aussi une chose tellement privée et intime. C’est quelque chose qui va arriver quand ça arrivera. Et c’est juste, honnêtement, en fin de compte, tellement hilarant à quel point les gens s’en soucient. Laissez-moi faire ce que je veux faire avec mon corps et vous pourrez faire ce que vous voulez faire avec votre corps – et laissons les choses ainsi.

Justin Bieber et Hailey se sont mariés en 2018. En termes de travail, Hailey a défilé pour de nombreux créateurs à succès et a participé à la Fashion Week de New York, à la Fashion Week de Paris et à la Fashion Week de Milan.

Pendant ce temps, Justin Bieber a épaté le public mondial avec des morceaux tels que Bébé, Beauty And A Beat, Fille préférée, Pêches, Solitaire, Délicieux, Intentions, Petit ami, Hors de mon visage, et beaucoup plus. En 2022, le chanteur a impressionné ses fans avec la tournée Justice World Tour, au cours de laquelle il s’est rendu dans diverses régions des États-Unis, du Canada, de l’Europe et du Brésil. Au cours de sa carrière de plus d’une décennie, Justin a remporté de nombreux prix, dont un Grammy Award pour le meilleur enregistrement de danse.