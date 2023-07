Suivre le rythme historique de Ronald Acuna Jr.; quels frappeurs MLB ont 40/40 saisons ?

Peu de choses sont plus rares au baseball qu’une saison 40/40. Seuls quatre joueurs à travers l’histoire ont possédé le pouvoir d’élite et vitesse tout en restant en assez bonne santé pour frapper 40 circuits et voler 40 buts, aucun depuis 2006. Ce sont:

José Canseco (1988, Oakland Athletics)

Obligations Barry (1996, Géants de San Francisco)

Alex Rodríguez (1998, Mariners de Seattle)

Alphonse Soriano (2006, Nationals de Washington)

Au dimanche 16 juillet, Acuña Jr. avait 43 interceptions et 23 allers-retours. Ces statistiques le mettraient sur le rythme de 41 circuits et d’un incroyable 77 buts volés. Si le voltigeur maintient ce rythme, il serait le premier joueur de l’histoire de la MLB à avoir au moins 40 circuits et au moins 50 interceptions au cours de la même saison. À l’heure actuelle, le plus grand nombre de vols dans une saison 40/40 est de 46 par Alex Rodriguez en 1998 avec les Mariners de Seattle.

[Shusterman: Inside Ronald Acuña Jr.’s ‘mythical’ run toward history]

Lisez la suite pour en savoir plus sur chaque saison 40/40 de l’histoire de la MLB ainsi que sur la position de chaque joueur lors de 92 matchs au cours de cette saison (autant de matchs qu’Acuña Jr. a joué jusqu’à présent cette saison).

Braves OF Ronald Acuña Jr.est le favori pour le prix NL MVP 2023

1988 : José Canseco, Oakland Athletics : 0,307/0,391/0,569/0,959 ; 42 HR, 40 SB

À travers 92 jeux : .287/.382/.530/.911 ; 24 h, 22 ss

1988 a été une année record pour Canseco. Il a affiché une combinaison de puissance et de vitesse rarement vue au baseball et a livré la première saison 40/40 de l’histoire de la MLB. De plus, il a également atteint plus de 0,300 pour la seule fois de sa carrière et a mené l’AL en pourcentage de slugging. Canseco a remporté le prix MVP de la Ligue américaine et a finalement aidé l’athlétisme à atteindre les World Series. Ils ont manqué de justesse cette année-là, perdant la série 4-1 contre les Dodgers de Los Angeles.

1996 : Barry Bonds, Géants de San Francisco : .308/.461/.615/1.076 ; 42 HR, 40 SB

À travers 92 jeux : .294/.420/.567/.986 ; 24 HR, 20 SB

Barry Bonds a beaucoup de records, mais la première moitié de sa carrière a vu une combinaison puissance-vitesse d’élite que les jeunes fans qui l’ont vu battre des records de circuits n’étaient pas au courant. En 1996, Bonds a terminé avec 40 vols, la troisième fois de sa carrière, il en avait 40 ou plus, pour accompagner 42 dingers. Cependant, malgré la deuxième saison de son histoire avec 40 longues balles et 40 vols, il n’a pas été en mesure de se classer parmi les trois premiers lors du vote MVP. Après avoir remporté les MVP de 1990, 1992 et 1993, la norme était un peu plus élevée pour le voltigeur dynamique.

Malgré son jeu incroyable, les Giants ont terminé à la dernière place de la NL West et ont raté les séries éliminatoires, une raison probable pour laquelle il n’a pas réussi à obtenir plus de soutien MVP.

1998 : Alex Rodriguez, Mariners de Seattle : .310/.360/.560/.919 ; 42 HR, 46 SB

À travers 92 jeux : .304/.355/.569/.924 ; 27 HR, 24 SB

Leader de base volé de tous les temps en 40/40 saisons, Rodriguez a dépassé 40 interceptions pour la première et unique fois de sa carrière lorsqu’il a volé 46 sacs pour accompagner 42 grosses mouches. Ces chiffres ont aidé A-Rod à gagner des votes de MVP pour la deuxième fois de sa carrière, mais il n’a en quelque sorte terminé que neuvième dans le vote malgré le fait qu’il a également mené l’AL en coups sûrs pour la saison (213) et qu’il a été parmi les cinq premiers en RBI (124) , total de buts (384), points marqués (123) et coups sûrs supplémentaires (82).

Cependant, malgré sa grandeur, Rodriguez et les Mariners ont terminé sous .500 et n’ont pas réussi à se qualifier pour les séries éliminatoires. Une raison infaillible de l’absence de votes MVP malgré la saison historique.

2006 : Alfonso Soriano, Nationals de Washington : .277/.351/.560/.911 ; 46 HR, 41 SB

À travers 92 jeux : .278/.351/.568/.919 ; 28 HR, 21 SB

Premier joueur à avoir frappé 45 circuits ou plus avec 40 interceptions ou plus en une saison, Soriano est le joueur le plus récent à avoir réalisé une campagne 40/40. Encore plus impressionnant, c’était sa seule saison à Washington et ses 46 circuits sont toujours un record de franchise en une saison à ce jour. C’est aussi la seule fois de sa carrière que Soriano a dépassé 40 balles longues et la dernière fois qu’il a même dépassé 35 grosses mouches. De plus, c’était aussi la dernière fois qu’il atteignait 40 bases volées dans sa carrière.

Tous ces chiffres et son record de franchise, cependant, n’étaient pas suffisants pour obtenir le soutien de MVP – comme les équipes de deux joueurs 40/40 précédents, les Nationals n’ont pas fait les séries éliminatoires et ont terminé à la dernière place de la NL East.

2023 : Ronald Acuña Jr., Braves d’Atlanta : .333/.414/.593/.1.007 ; 41 HR, 77 SB (statistiques de rythme)

À travers 92 matchs : 0,333/0,414/0,593/1,007 ; 23 HR, 43 SB

Acuña Jr. est sur le point de livrer l’une des saisons les plus excitantes de l’histoire du baseball. Il est déjà à égalité en tête de la ligue pour les vols tout en se connectant sur 23 grosses mouches.

S’il réussissait 60 interceptions, ce ne serait que la huitième fois dans l’histoire de la franchise des Braves que quelqu’un atteignait 60 interceptions. Il est le MVP présumé de la NL 2023. Et si Atlanta reste dominant, il pourrait être le premier joueur de la NL à produire une saison 40/40 et à faire participer son équipe aux séries éliminatoires.