Le délégué et secrétaire à la Convention constitutionnelle du Rhode Island, James Langevin, à droite au premier plan, prend le micro pour s’adresser à la convention lors d’une session le 11 juin 1986. La dernière fois que le Rhode Island a tenu une convention constitutionnelle, c’était en 1986. (Toujours des archives du Rhode Island)

Qui sont les principaux bailleurs de fonds des référendums sur les conventions constitutionnelles des États ? Les dirigeants de la coalition du Rhode Island opposés à une convention, Citoyens du Rotary pour un gouvernement responsablerapportent que des « intérêts particuliers riches », y compris les intérêts « hors de l’État » et « de l’argent noir », soutiennent les référendums sur la convention. Or, les faits démontrent le contraire.

La coalition du « non » du Rhode Island fait quelques observations générales valables sur le financement des mesures électorales :

1) Les riches peuvent dépenser des sommes illimitées pour des référendums (mais ils y sont autorisés depuis 1978, et non depuis 2010, comme le prétend la coalition du « non ».)

2) De grandes sommes d’argent ont été dépensées pour tenter d’influencer les référendums.

3) L’argent peut influencer les résultats du référendum.

Mais lorsque la coalition compare les campagnes du « non » et du « oui », elle prend les faits à rebours.

Les campagnes du « non » dépensent de loin celles du « oui ». En fait, les campagnes du « non » sont soutenues par les groupes d’intérêts spéciaux les plus puissants de chaque État. Et les campagnes du « non » sont également soutenues par des intérêts extérieurs à l’État – principalement des organisations nationales soutenant leurs affiliés au sein de l’État.

Considérer L’Alaska en 2022le dernier cycle électoral avec un référendum conventionnel.

Le camp du « non » a récolté 4,8 millions de dollars, celui du « oui » 61 600 $, soit un avantage de 78 : 1 pour le camp du « oui ». Puisque la science politique démontre qu’un dollar de campagne électorale dépensé pour défendre le statu quo est beaucoup plus efficace qu’un dollar dépensé pour proposer un changement, l’avantage nominal de 78 : 1 sous-estime grandement l’avantage effectif.

Sur une base par habitant, la campagne du « non » a été la campagne du « non » la plus coûteuse parmi les 140 mesures électorales à travers les États-Unis. Sur une base par habitant, elle a également généré la plus grande quantité d’argent noir et extérieur à l’État.

L’argent noir et hors de l’État combiné représentait 67,4 % du total des dépenses « non » et provenait entièrement des institutions basées à Washington DC. Fonds seize trentece qui est dirigé par un ancien agent politique de la National Education Association. L’argent de l’État provenait principalement des syndicats locaux, en particulier des syndicats représentant les employés du gouvernement. Pour la campagne du « oui », l’argent provenait principalement de particuliers, la plus grande contribution du « oui » (10 000 $) n’étant que 0,002 fois supérieure à la plus grande contribution du « non » (3,2 millions de dollars).

Dans le Rhode Island, en 2014, lors du dernier référendum sur la convention, le camp du « non » a contribué 151 800 $ et le camp du « oui » 41 500 $, soit un avantage de 3,7. Comme en Alaska, les principaux bailleurs de fonds et organisateurs du « non » étaient des syndicats et les bailleurs de fonds du « oui » prédominants étaient des particuliers. Le Rhode Island n’a pas eu de problème d’argent noir à la manière de l’Alaska ; il a principalement eu un problème d’application de la divulgation – un système de financement de campagne qui favorise les riches et les puissants par rapport à tous les autres qui, par exemple, ne peuvent pas se permettre les frais juridiques élevés nécessaires pour faire appliquer la loi.

Au 16 octobre 2024, la coalition du « non » avait collecté 119 700 $ pour la publicité de la campagne, dont 15 000 $ de la National Education Association hors de l’État, selon les rapports de financement de campagne déposés auprès du Conseil des élections du Rhode Island. Il n’existe actuellement aucune campagne du « oui ».

Une différence majeure entre les camps du « non » et du « oui » concerne la préparation d’un référendum lorsque les sondages indiquent que le camp du « oui » pourrait gagner. Ici, le camp du « non » semble être en mesure de dépenser tout ce qu’il faut pour obtenir une victoire, alors que le camp du « oui » ne le peut pas. Cela peut être dû au fait que les syndicats, comme la National Education Association, conservent un fonds important pour fournir un soutien à leurs affiliés locaux dans une telle situation.

Les campagnes du « non » dépensent de loin celles du « oui ». En fait, les campagnes du « non » sont soutenues par les groupes d’intérêts spéciaux les plus puissants de chaque État.

Qu’est-ce qui explique le déséquilibre du financement des campagnes entre les campagnes du « oui » et celles du « non » ? Une explication implique la fonction démocratique du processus de convention, qui, comme l’initiative de vote (qui manque au Rhode Island), est de contourner le pouvoir de contrôle monopolistique du corps législatif. Cela fait non seulement des législatures, mais aussi des groupes d’intérêts spéciaux qui excellent dans l’art d’influencer les législatures, des ennemis naturels du processus de convention. Une deuxième explication est que l’amélioration des infrastructures gouvernementales – la fonction essentielle du processus de convention – est un bien public par essence et souffre donc de graves problèmes d’action collective. Une analogie concerne les différents problèmes d’action collective auxquels sont confrontés les producteurs (par exemple, les compagnies aériennes) et les consommateurs (par exemple, les passagers) ; les premiers sont bien organisés et financés, les seconds ne le sont pas. De même, les camps du « non » sont mieux financés et mieux organisés que ceux du « oui ».

Dès la fin du 19ème au début de 20ème Pendant des siècles, les grandes entreprises ont principalement organisé des campagnes du « non ». À partir de la fin du 20ème siècle, c’est devenu un gros travail. Les grandes entreprises jouent toujours un rôle majeur en s’opposant aux conventions dans les États républicains ; beaucoup moins dans les pays démocrates comme le Rhode Island.

Pour vraiment comprendre qui bénéficierait d’une convention, il suffit de regarder qui finance et orchestre les campagnes du « non ». Les affirmations incompatibles avec ces données de financement relèvent de la politique machiavélique. Après le référendum de 2004, Edward Achorn, rédacteur en chef de la page éditoriale du Providence Journal, a exprimé de manière convaincante argumenté la campagne du « non » a non seulement réussi à dissimuler son financement, mais elle l’a fait parce que le révéler en temps opportun aurait pu lui faire perdre le cjeose élection. Ses idées sont aussi pertinentes aujourd’hui qu’elles l’étaient à l’époque.

