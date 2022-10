Suivre la famille Burden de la Colombie-Britannique dans sa rénovation en temps réel – Kelowna Capital News

Vous trouverez des podcasts “Measure Twice, Cut Once” sur les podcasts iTunes, Spotify et Google.

« Measure Twice, Cut Once », un balado produit par la Homebuilders Association of Vancouver (HAVAN) rejoint la famille de balados « Today in BC » de Black Press Media.

L’animatrice Jennifer-Lee Gunson vous invite à « rencontrer les fardeaux ».

“Ce n’est pas une cure de jouvence comme vous pourriez le voir à la télé-réalité”, a déclaré Gunson. « On parle de la vraie vie, d’une vraie rénovation. Vous cherchez à vivre dans le sous-sol avec deux jeunes enfants tandis que les étages supérieurs de leur maison patrimoniale de 1912 sont entièrement vidés des colombages.

Les auditeurs apprendront à connaître la famille Burden et entendront parler de leur décision et des choix qu’ils ont faits pour rénover leur maison pour toujours.

“Il s’agit en grande partie de relations et de communication”, a déclaré Justin Burden, propriétaire. « Vous allez avoir affaire à des gens pendant cinq, six mois, pendant la phase de construction, et de nombreux mois avant cela. Il faut avoir confiance dans les gens. Un bon rapport. On l’a ressenti tout de suite avec Cara et Alex. Cela nous a vraiment mis à l’aise.

En collaboration avec Triple Dot Design et Level One Construction, le projet offre des leçons à tout propriétaire souhaitant rénover.

Merci aux commanditaires : FortisBC, Ethical Floors, Rami Films et jPod productions

Black PressColombie-BritanniqueCommunautéPodcasts