Suivre la famille Burden de la Colombie-Britannique dans sa rénovation en temps réel – Kelowna Capital News

Dans le dernier épisode de “Measure Twice, Cut Once”, les choses deviennent réelles alors que la famille Burden réalise que ses rêves Pinterest pourraient ne pas tous se réaliser après avoir réuni le concepteur, le constructeur et les ingénieurs requis dans la phase de planification du projet.

L’animatrice Jennifer-Lee Gunson explore les réalités et les choix parfois difficiles qui ont dû être faits pour réaliser leur rêve, dans les limites du budget.

“Le fait que les Burden vivent au sous-sol tout au long du projet a eu un impact important sur ce qui était possible à l’étage”, a déclaré Cara Hansen de Triple Dot Design. “L’ingénieur est arrivé avec une balle courbe, rendant le sous-sol invivable et cela a créé un effet domino sur la conception de la cuisine et de la salle de bain à l’étage.”

Le propriétaire Justin Burden a déclaré: «On nous a présenté une analyse coûts-avantages. Déplacer un mur ou un poteau de seulement 12 ou 24 pouces, les implications financières étaient importantes, et nous avons donc décidé que ce n’était pas la solution pour nous. Nous avons dû renoncer à l’îlot de cuisine et à la baignoire sur pattes.

