Suivre la famille Burden dans sa rénovation en temps réel – Kelowna Capital News

Vous trouverez des podcasts “Measure Twice, Cut Once” sur les podcasts Itunes, Spotify et Google.

Sur cette édition de ‘Measure Twice, Cut Once’, les émotions s’estompent et les assiettes s’entassent au sous-sol. Arriver à l’étape de la mise en place et au-delà des permis a demandé du muscle et de la persévérance.

Est-ce que les Burdens ont ce qu’il faut pour aller jusqu’au bout ?

Rejoignez l’hôte Jennifer-Lee Gunson alors qu’elle rattrape les Burdens, qui vivent dans le sous-sol à travers leur rénovation de l’héritage B.

“La maison dispose d’une nouvelle combinaison chaudière/chauffe-eau”, a déclaré le propriétaire Justin Burden. « La mise à niveau a été un point fort avec une nouvelle unité efficace et à la demande. La température au sous-sol est plus constante, avec moins de bruit, et nous prévoyons également des économies sur la facture de gaz. »

Merci aux commanditaires : FortisBC, Ethical Floors, Rami Films et jPod productions

