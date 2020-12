Si vous êtes en retard pour la fête, Desi Twitter a choisi le chanteur-acteur Diljit Dosanjh jeudi comme GOAT après que l’acteur ait choisi de tirer des coups visant l’acteur de Bollywood Kangana Ranaut dans shuddh Punjabi.

La guerre des mots a commencé mercredi lorsque Dosanjh a attaqué Ranaut pour avoir faussement identifié une vieille femme sikh de la manifestation paysanne comme le Bilkis Bano de Shaheen Bagh et affirmant à tort que la femme avait rejoint la manifestation pour Rs 100.

Bien que Ranaut ait supprimé le tweet après la réaction massive en ligne, le mal était déjà fait et Ranaut a été largement poursuivi pour désinformation.

« Respecté MAHINDER KAUR JI Ah Sunn La Ni Avec Preuve @KanganaTeam Banda Ena V Ni Anna Hona Chaida .. Kush v Boli Turi jandi aa .. (Écoutez cette preuve, @KanganaTeam. Ne soyez pas si aveugle. Elle ne cesse de dire ), » Dosanjh a tweeté tout en partageant une vidéo d’une femme âgée Mahinder Kaur parlant de l’émeute paysanne.

Après de nombreux allers et retours entre les deux, Dosanjh a été choisi collectivement comme le vainqueur de Twitter craché par le Twitter indien, dont beaucoup ont également couronné le chanteur punjabi avec le titre de GOAT (le plus grand de tous les temps). L’honneur n’était pas juste sorti de nulle part, c’était une référence effrontée à l’album « GOAT » de Dosanjh qu’il avait sorti plus tôt cette année.

Une recherche rapide continue Google était une preuve supplémentaire de cela desi jantaL’intérêt soudain pour l’album de Dosanjh lorsqu’il affronte Ranaut dans un affrontement en tête-à-tête. Entrer en collision était aussi la chanson du même album mentionnée dans plusieurs mèmes qui ridiculisaient Ranaut.

Cependant, ses chansons n’étaient pas les seules choses liées au chanteur ayant vu un pic au cours des dernières 24 heures. Lorsque la querelle entre les deux acteurs battait son plein, les comptes de médias sociaux de Dosanjh ont ensuite explosé.

Les abonnés Twitter de Dosanjh ont connu un bond significatif mercredi et jeudi, par rapport aux jours réguliers après que son nom ait continué à évoluer sur le site de microblogging.

Crédit: Socialblade

Un regard sur ses abonnés Instagram a brossé un tableau similaire.

Crédit: Socialblade

Au cas où vous seriez curieux, le Twitter de Ranaut (@KanganaTeam) en connection n’a vu aucune hausse ou baisse majeure les jours mentionnés.

Tuneh Jitne Inscription Ke Saath Film Ki Tu Un Sab Ki Paaltu Hai …? Fer pour lister Lambi Ho Jaegi Maalko Ki ..? Eh Bollywood Wale Ni PUNJAB Wale aa .. Hikk Te Vajj SadeyJhooth bol panier logo ko badhkana aur émotions se khailna woh toh aap achey se janti ho..😊 https://t.co/QIzUDoStWs – DILJIT DOSANJH (@diljitdosanjh) 3 décembre 2020

Curieusement, les réponses de Dosanjh étaient pour la plupart, sinon toutes, en punjabi, mais cela n’a pas empêché ses réponses de tweet de devenir virales alors que plusieurs internautes parlant le punjabi sont venus pour remplir des traductions mot à mot.