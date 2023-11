Suivre ces 8 étapes pour la santé cardiaque pourrait ralentir le vieillissement biologique de 6 ans, selon une recherche

Voulez-vous vivre plus longtemps? Nouvelle recherche montre un lien entre une bonne santé cardiaque et un vieillissement biologique plus lent – ​​et certaines étapes peuvent vous aider à y parvenir.

L’analyse, utilisant les données de 6 500 adultes ayant participé à l’Enquête nationale sur la santé et la nutrition de 2015 à 2018, a révélé qu’une bonne santé cardiovasculaire peut ralentir le rythme du vieillissement biologique. Les adultes ayant une bonne santé cardiovasculaire étaient environ 6 ans plus jeunes biologiquement que leur âge chronologique, selon la recherche.

“Nous avons constaté qu’une meilleure santé cardiovasculaire est associée à un vieillissement biologique ralenti, tel que mesuré par l’âge phénotypique. Nous avons également constaté une association dose-dépendante : à mesure que la santé cardiaque s’améliore, le vieillissement biologique diminue”, auteur principal de l’étude, Nour Makarem, professeur adjoint. d’épidémiologie de la Mailman School of Public Health du Columbia University Irving Medical Center à New York, a déclaré dans un communiqué communiqué de presse de l’American Heart Association. “L’âge phénotypique est un outil pratique pour évaluer le processus de vieillissement biologique de notre corps et un puissant indicateur du risque futur de maladie et de décès.”

L’inverse était également vrai : chez les personnes ayant un niveau de santé cardiaque inférieur, l’âge phénotypique a augmenté, ce qui signifie qu’ils étaient biologiquement « plus âgés » que prévu.

“Par exemple, l’âge réel moyen des personnes ayant une bonne santé cardiovasculaire était de 41 ans, alors que leur âge biologique moyen était de 36 ans ; et l’âge réel moyen de ceux qui avaient une mauvaise santé cardiovasculaire était de 53 ans, bien que leur âge biologique moyen soit de 57 ans”, selon au communiqué de presse.

L’analyse a utilisé le Liste de contrôle « Life’s Essential 8 » de l’American Heart Association, une liste de comportements liés au mode de vie, pour déterminer les niveaux de santé cardiaque des individus. Les 8 étapes comprennent :

Mieux manger Être plus actif Arrêter de fumer Obtenir sommeil sain Gérer le poids Contrôler cholestérol Gérer la glycémie Gérant pression artérielle

“Une plus grande adhésion à tous les paramètres Life’s Essential 8 et l’amélioration de votre santé cardiovasculaire peuvent ralentir le processus de vieillissement de votre corps et présenter de nombreux avantages à long terme. Un vieillissement biologique réduit n’est pas seulement associé à un risque plus faible de maladies chroniques telles que les maladies cardiaques, il est également associé à une vie plus longue et à un risque de décès plus faible », a déclaré Makarem.

Une limite de l’étude est que les paramètres cardiovasculaires n’ont été mesurés qu’une seule fois, de sorte que les changements dans la santé cardiaque et leur impact potentiel au fil du temps n’ont pas pu être déterminés.

Pourtant, ces découvertes nous aident à comprendre comment le fait de suivre des habitudes de vie saines peut nous aider à vivre plus longtemps, selon le Dr Donald M. Lloyd-Jones, président du groupe de rédaction de Life’s Essential 8 et ancien président bénévole de l’American Heart Association.

“Tout le monde veut vivre plus longtemps, mais plus important encore, nous voulons vivre plus longtemps en meilleure santé afin de pouvoir vraiment profiter et avoir une bonne qualité de vie pendant autant d’années que possible”, a-t-il déclaré dans le communiqué.

Cette étude préliminaire, financée par l’American Heart Association et les National Institutes of Health, devrait être présentée aux sessions scientifiques 2023 de l’AHA à Philadelphie plus tard ce mois-ci.