Suivi météorologique : des températures supérieures à la moyenne suivront le gel aux États-Unis

Pendant la période qui a précédé Noël, les températures aux États-Unis sont restées sous le point de congélation pendant plusieurs jours, entraînant des accumulations de neige profonde. Bien que de nombreuses personnes aient passé un Noël blanc, leurs proches ont été séparés en raison des fermetures de routes et des vols annulés, car il était conseillé aux gens de rester chez eux. Les pannes de courant ont affecté plusieurs États, laissant beaucoup d’entre eux sans électricité ni chauffage et rendant le contact avec les amis et la famille encore plus difficile pendant la période des fêtes. Heureusement, cette vague de froid touche à sa fin, car les températures devraient atteindre environ 5 ° C au-dessus de la moyenne dans une grande partie du centre des États-Unis d’ici le milieu de la semaine. Ce changement rapide des conditions est lié à une combinaison d’un déplacement vers le nord du courant-jet, d’un changement de position du système dépressionnaire qui traversait l’est du Canada au cours de la dernière semaine environ, et de vents de surface du sud-ouest apportant air plus chaud vers les pôles du golfe du Mexique. Cependant, la vitesse du changement de température peut entraîner des inondations localisées, car les accumulations de neige commencent à fondre, créant de nouveaux dangers et obstacles pour les habitants et les services d’urgence pour terminer l’année. Certaines parties de l’Europe devraient également connaître des conditions plus chaudes que la moyenne au cours de la nouvelle année. Comme aux États-Unis, il y aura un déplacement vers le nord du courant-jet, qui, accompagné d’une vaste zone de haute pression au-dessus de la Méditerranée, permettra à l’air tropical plus chaud de s’emparer de la majeure partie du continent. Inscrivez-vous pour Terre à terre Newsletter hebdomadaire gratuite Les histoires les plus importantes de la planète. Recevez toute l’actualité environnementale de la semaine – le bon, le mauvais et l’essentiel

Avis de confidentialité: Les newsletters peuvent contenir des informations sur les organisations caritatives, les publicités en ligne et le contenu financé par des tiers. Pour plus d’informations, consultez notre Politique de confidentialité. Nous utilisons Google reCaptcha pour protéger notre site Web et Google Politique de confidentialité et Conditions d’utilisation appliquer.

D’ici les derniers jours de 2022, les températures devraient largement être d’environ 5 ° C au-dessus de la norme saisonnière, à l’exception du nord de l’Écosse et de certaines parties du sud de la Norvège et de la Suède, qui pourraient être légèrement plus froides que la moyenne climatologique. Certaines parties de la France, de l’Allemagne, de la Pologne et de la République tchèque devraient connaître les plus grandes anomalies de température, supérieures à 10 ° C au-dessus de la moyenne, ce qui signifierait en termes réels que les températures atteindraient le milieu de l’adolescence. Cela viendra en contraste avec les conditions arctiques d’il y a seulement une semaine environ.