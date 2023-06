Suivi météo : la Finlande connaît le mois de juin le plus froid jamais enregistré

Le jeudi 1er juin a vu potentiellement la température de juin la plus basse jamais enregistrée en Finlande. Une station météo en Laponie, Enontekiö Kilpisjärvi Saana, a atteint -7,7C. Cela peut ne pas sembler si froid pour le nord de la Finlande, où les températures hivernales atteignent jusqu’à -51,5 ° C, mais la dernière fois que la Laponie a connu une température minimale de -7 ° C en juin, c’était le 3 juin 1962.

De plus, à cette époque de l’année, la Laponie connaît le soleil de minuit où il fait constamment clair et où le soleil ne se couche pas. Ce froid non saisonnier a été possible au cours du premier mois de l’été en raison d’une vaste zone de haute pression à l’ouest de la Finlande, bloquant le flux habituel des systèmes météorologiques d’ouest/sud-ouest à travers l’Atlantique et la mer du Nord.

La zone de haute pression essentiellement stationnaire à l’ouest signifiait que l’air polaire continuait d’affluer du nord pendant plusieurs jours. Le froid devrait se poursuivre cette semaine, mais l’anticyclone finira par se diriger vers l’est, permettant le retour d’une certaine chaleur relative.

Ce mois-ci a également vu le début de la saison des ouragans de l’Atlantique 2023, la tempête tropicale Arlene s’étant développée dans le golfe du Mexique la semaine dernière. La dépression tropicale s’est transformée en tempête tropicale le 2 juin, mais les vents soutenus n’ont atteint que 40 mph avant de s’affaiblir et de toucher terre à Cuba ce week-end. Aucun impact significatif de la tempête n’a été signalé.

Pendant ce temps, des incendies de forêt ont éclaté dans l’est du Canada au cours de la semaine dernière, devenant particulièrement intenses par endroits. La Nouvelle-Écosse a connu son plus grand incendie de forêt jamais enregistré, qui a détruit de nombreuses maisons, mais l’attention s’est tournée vers le Québec, où la chaleur récente a permis à une série d’incendies de s’enflammer au cours des deux derniers jours. On estime qu’au cours de la fin de semaine, il y a eu plus de 130 incendies de forêt actifs à travers le Québec, ce qui a provoqué d’énormes panaches de fumée dans les Grands Lacs et dans le Michigan.

Ce week-end, la pluie est arrivée dans certaines parties de la Nouvelle-Écosse, y éteignant les incendies actifs. La pluie se propagera dans l’est du Québec tout au long de cette semaine, ce qui devrait avoir un impact similaire sur l’extinction des flammes là-bas également. Cependant, le risque d’incendie se déplacera vers l’ouest à mesure que la chaleur se poursuivra dans une grande partie du Canada.