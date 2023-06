Suivi météo : la Chine émet une alerte au coup de chaleur au milieu d’une vague de chaleur historique

Certaines parties du nord-est de la Chine sont en proie à une vague de chaleur historique, des centaines de stations météorologiques signalant des records pour le mois de juin. Le 22 juin, la capitale Pékin a observé une température de 41,1C (106F), un record pour le mois, et la première fois qu’une température supérieure à 40C était observée depuis 2014. À la même date, la ville de Tianjin a signalé 41,4C , un nouveau record absolu pour n’importe quel mois. De plus, Dagang a connu sa journée la plus chaude jamais enregistrée, avec une température de 41,8°C.

Le bureau météorologique national de Chine a émis une alerte au coup de chaleur la semaine dernière, près de deux semaines plus tôt que la moyenne des années précédentes. Les autorités ont conseillé aux gens de suspendre les travaux extérieurs au milieu de la journée, lorsque les températures sont les plus élevées. Les températures élevées ont également entraîné une pression accrue sur le réseau électrique, avec une augmentation de plus de 20 % de la demande signalée à Tianjin le 15 juin par rapport à l’année dernière. Les températures dans le nord-est de la Chine resteront extrêmes au cours de la semaine à venir, avec des pointes de 40 à 42 ° C prévues chaque jour par endroits. La température historique de Pékin de 41,9 ° C pourrait être sérieusement menacée.

Une femme se met à l’abri du soleil à Monterrey, au Mexique. Photographie : Daniel Becerril/Reuters

Pendant ce temps, les conditions de canicule ont également affecté le Texas et le Mexique au cours de la semaine dernière, avec un certain nombre de records battus le 21 juin. Le village de Rio Grande au Texas a enregistré l’une des températures les plus élevées de l’État avec 47,8 °C. La ville de Del Rio au Texas a signalé une température de 46,1 °C, un record absolu. Pour le contexte, le record d’état de tous les temps est de 48,9 ° C. Les habitants de tout l’État ont été invités à réduire volontairement leur utilisation de la climatisation pour alléger la pression sur le réseau électrique étiré. Au Mexique, 42.0C ont été signalés dans la ville de Chihuahua, la température la plus élevée jamais enregistrée ici. À Monclova, les températures ont dépassé 46 °C pendant trois jours consécutifs, les températures minimales nocturnes ne descendant pas en dessous de 29 °C.

Les températures à travers le Mexique devraient baisser au cours des prochains jours. Au Texas, cependant, après une légère baisse, ils devraient augmenter à nouveau ce week-end et la semaine prochaine. D’ici le milieu de la semaine prochaine, les températures devraient atteindre les 40 degrés Celsius par endroits.