Suivi météo de la tempête Malik – Des vents brutaux de 80 mph frapperont en quelques HEURES alors que le Met Office émet un avertissement de danger pour la vie

Les meilleurs conseils pour conduire en toute sécurité en hiver

1. Conduisez lentement — Les limites de vitesse indiquent la vitesse maximale qui doit être parcourue sur ce type de route. Selon le type de véhicule que vous conduisez et les conditions météorologiques actuelles, vous devrez peut-être ralentir.

2. Prévoyez de l’espace supplémentaire — Les distances d’arrêt peuvent plus que doubler par mauvais temps. Le maintien d’une distance de sécurité par rapport au véhicule qui précède laisse plus de temps pour planifier et freiner au besoin.

3. Conduire dans le brouillard — Avant d’entrer dans le brouillard, il est important d’allumer les phares antibrouillard, de vérifier vos rétroviseurs et de ralentir. Le brouillard crée de faibles niveaux de visibilité, alors n’oubliez pas de rester prudent avec les autres conducteurs qui n’utilisent peut-être pas les phares et de garder une distance de sécurité derrière le véhicule qui vous précède.

4. Perte de contrôle — Si la direction ne répond plus, il est probable que les pneus n’aient pas assez d’adhérence sur la route. La meilleure façon de gérer cela est de relâcher l’accélérateur et de ralentir progressivement. Il est conseillé de passer aux pneus hiver avant la période hivernale, pour augmenter l’adhérence au volant.

5. Conduite sur verglas — Lorsque la température descend vers le point de congélation, méfiez-vous du verglas. Conduisez lentement et évitez de freiner dans la mesure du possible, car cela peut entraîner un dérapage incontrôlable de la voiture.

6. Sachez quand vous arrêter — Si la visibilité devient extrêmement mauvaise, conduisez prudemment jusqu’à ce que vous puissiez vous arrêter en toute sécurité à une station-service, une station-service ou un endroit sûr à proximité (comme une aire de repos) jusqu’à ce que la visibilité augmente. Évitez la bande d’arrêt d’urgence, car les risques qu’un incident s’y produise sont beaucoup plus élevés pendant les mois d’hiver.

7. Comment conduire dans la neige — Si votre voiture se coince en roulant dans la neige, relâchez l’accélérateur et évitez de faire patiner vos pneus. Au lieu de cela, essayez la manœuvre de bascule qui pourrait vous donner suffisamment d’élan pour chasser.

8. Le code de la route — Assurez-vous de consulter le Code de la route qui s’applique en Angleterre, en Écosse et au Pays de Galles, ou le Code de la route pour l’Irlande du Nord et consultez les règles 226 à 237 pour plus de conseils sur la conduite dans des conditions météorologiques défavorables.