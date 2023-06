Suivi en direct des cotes du repêchage NBA 2023: gros paris, mouvement de ligne, choix surprises

Le repêchage de la NBA a lieu ce soir, et à part Victor Wembanyama qui sera probablement repêché n ° 1 au classement général, il n’y a pas d’autres favoris sur le grand événement de ce soir.

Ces derniers jours, la spéculation commerciale de la NBA s’est intensifiée. Les rumeurs entourant de grandes stars comme Damian Lillard et Zion Williamson ont été au premier plan. L’échange surprise de Chris Paul avec les Golden State Warriors pourrait finir par avoir un impact sur l’avenir du championnat de Golden State. Et en ce qui concerne les marchés des accessoires, il y a eu un mouvement de ligne notable dans les deuxième et troisième choix globaux.

Voici un aperçu des plus grandes surprises, du mouvement des cotes tardives et des grands gagnants des paris du repêchage de la NBA :

Scoot Henderson et Brandon Miller ont échangé leurs positions pour que le favori soit le deuxième choix au total depuis la semaine dernière maintenant. Alors que Henderson est le favori actuel, il sera intéressant de voir si Brandon Miller redevient le favori alors que nous nous rapprochons du repêchage ce soir.

Ou pourrions-nous voir Brandon Miller passer le troisième choix? Amen Thompson a également vu ses chances d’être le troisième choix au total diminuer considérablement à mesure que nous nous rapprochons du repêchage.

Et juste comme ça, les chances sont à nouveau passées à Brandon Miller comme favori pour être le deuxième choix au classement général.

Sur les sept premiers choix du repêchage jusqu’à présent, cinq d’entre eux n’ont jamais joué au basket universitaire. Au lieu de cela, ils venaient d’équipes internationales, de la G League et d’Overtime Elite.

