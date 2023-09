Suivi en direct de l’ouragan Lee : surveillance des ouragans émise en Nouvelle-Angleterre comme menace d’inondation pour Boston, New York

L’ouragan Lee rétrogradé en catégorie 3

Inscrivez-vous à l’e-mail d’Independent Climate pour recevoir les derniers conseils pour sauver la planète Recevez notre e-mail gratuit sur le climat

L’ouragan Lee frappait les Bermudes avec des vents violents et des vagues dangereuses tôt jeudi alors que les conditions se détérioraient le long d’une grande partie de la côte est des États-Unis.

L’ouragan monstre mesure environ 500 miles (près de 800 km) de large avec des vents atteignant 100 mph. Lee se déplace vers le nord à travers l’Atlantique à environ 20 km/h et devrait prendre de la vitesse jusqu’à samedi.

Une surveillance des ouragans s’étendait sur la frontière entre les États-Unis et le Canada, y compris certaines parties de la Nouvelle-Angleterre et jusqu’en Nouvelle-Écosse. La tempête de catégorie 2 devrait toucher terre dans le Maine ou en Nouvelle-Écosse ce week-end.

Le centre de Lee passera à l’ouest des Bermudes jusqu’à cette nuit, s’approchera de la côte de la Nouvelle-Angleterre et du Canada atlantique vendredi et samedi, et traversera le Canada atlantique samedi soir et dimanche, a rapporté le National Hurricane Center.

Les prévisionnistes ont mis en garde contre les ondes de tempête et les marées entraînant des inondations côtières et intérieures. Si l’onde de tempête culmine à marée haute, certaines parties de Cape Cod pourraient connaître jusqu’à 4 pieds d’inondation, tandis que le port de Boston pourrait connaître jusqu’à 3 pieds.

Et ce ne sera pas seulement le cas en Nouvelle-Angleterre, car certaines parties de New York sont également menacées. Montauk et le Long Island Sound pourraient voir jusqu’à 3 pieds d’inondation avec Flushing dans le Queens, tandis que les Rockaways pourraient voir 2 pieds.