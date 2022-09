Suivi en direct de l’ouragan Fiona : en route vers le Canada atlantique

CTV News a lancé un suivi en direct de l’ouragan Fiona, qui devrait toucher terre au Canada vendredi matin.

Fiona, un ouragan de catégorie 4 au moment de la publication, devrait passer à l’ouest des Bermudes avant de frapper sur ou autour de l’île du Cap-Breton en Nouvelle-Écosse vendredi matin en tant qu’ouragan de catégorie 2, avec des vents soutenus pouvant atteindre 215 kilomètres par heure. .

Selon Environnement Canada, des dizaines de communautés du Canada atlantique et de l’est du Québec sont actuellement sous veille de tempête tropicale ou d’ouragan.

La plupart des régions touchées devraient connaître des vents de plus de 100 km/h, avec des rafales pouvant atteindre 140 km/h dans l’est de la Nouvelle-Écosse, au Cap-Breton et dans certaines parties de l’Île-du-Prince-Édouard. Les vagues au large de la Nouvelle-Écosse pourraient atteindre plus de 10 mètres de hauteur.

L’ouragan devrait se diriger vers l’ouest de Terre-Neuve d’ici samedi matin, se transformant en une «tempête post-tropicale», avant d’atteindre le Labrador dimanche et d’apporter de fortes pluies. La neige est également possible pour la province.

Le sud-ouest de Terre-Neuve et l’est de la Nouvelle-Écosse pourraient recevoir jusqu’à 200 millimètres de pluie d’ici dimanche matin.

L’ouragan Fiona a laissé plus d’un demi-million de personnes sans service d’eau sur le territoire américain de Porto Rico, ainsi que la plupart des résidents sans électricité.

Fiona a ensuite frappé la République dominicaine et a dépassé les îles Turques et Caïques alors qu’elle se renforçait en une tempête de catégorie 4.



Avec des fichiers de CTV News et de La Presse canadienne