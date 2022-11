Suivi du vote par correspondance dans les quartiers des maisons non appelées

Les démocrates ont conservé une lueur d’espoir dans les 13e, 22e, 27e et 45e districts de Californie – suffisamment pour avoir une chance de contrôler la chambre. Dans de nombreux cas, le décompte postélectoral est encore si précoce que les démocrates ont le temps d’espérer un renversement.

Il y a cependant deux districts où les démocrates n’ont pas surperformé de manière significative dans le décompte tardif – le troisième de Californie et le 41e de Californie – soulevant des questions sur la façon dont ils peuvent organiser un retour. Les électeurs blancs représentent une plus grande part de l’électorat dans ces districts que dans la plupart des autres champs de bataille de Californie.

La force républicaine du décompte tardif dans ces districts correspond à un schéma plus large du vote par correspondance ces dernières années, lorsque le vote par correspondance tardif a à la fois eu tendance à être relativement jeune, non blanc et républicain. Dans les divers districts de la vallée centrale et du comté d’Orange, la part hispanique du vote par correspondance tardif semble submerger les républicains qui votent plus près du jour du scrutin. Là où l’électorat n’est pas si diversifié, le vote tardif semble penché vers les républicains.

En effet, les républicains ont gagné après les élections dans la plupart des districts en dehors de la Californie, où les électeurs blancs ont tendance à constituer une plus grande part de l’électorat.