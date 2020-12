Suivre qui a été immunisé contre le COVID-19 et où les gens peuvent trouver des vaccins à prendre – des tâches considérées comme cruciales pour éliminer le virus – sera une entreprise massive et complexe.

Un fouillis de bases de données étatiques et fédérales interconnectées le fera fonctionner. Leurs noms vont du fade au mystérieux, et leur vintage va des applications de première génération au code ancien écrit pour les ordinateurs mainframe.

Ils seront mis à l’épreuve très prochainement. Plus de 2,9 millions de doses sont expédiées cette semaine vers des centaines de sites à travers les États-Unis, résultat d’un développement de médicaments effréné et d’un effort logistique colossal impliquant l’armée, plusieurs agences gouvernementales, des partenaires universitaires et privés, 64 juridictions individuelles et des milliers de vaccinations. des sites.

Le fait de ne pas suivre avec précision les mouvements de vaccins pourrait retarder les expéditions ou amener les patients à manquer des secondes doses vitales du vaccin.

À chaque étape du processus, les personnes qui touchent au vaccin collectent et échangent des données – des installations de fabrication de vaccins aux services de santé de l’État en passant par les sites de vaccination.

Tout se résume à deux types principaux d’informations: qui a reçu le vaccin (la demande) et où se trouve chaque flacon de vaccin (l’offre).

Chaque dose de vaccin COVID-19 est allouée par l’Opération Warp Speed ​​du gouvernement fédéral, commandée par les États et suivie par les compagnies maritimes, puis les hôpitaux, les cliniques, les établissements de soins de longue durée et autres sites de vaccination. Les systèmes suivent ensuite qui reçoit le vaccin et font rapport au gouvernement fédéral. Il existe également des systèmes en place pour enregistrer les effets indésirables et le suivi des patients.

«C’est une suite d’outils et de ressources intégrés, certains anciens et d’autres nouveaux», a déclaré Jim Blumenstock, directeur de programme pour la pratique de la santé publique à l’Association of State and Territorial Health Officials et ancien sous-commissaire à la santé du New Jersey. «Beaucoup sont testés au moment où nous parlons.»

Garder un œil sur toutes les sources de données est un centre nerveux connu sous le nom de Tiberius (le deuxième prénom du capitaine James T. Kirk de Star Trek, l’émission qui a inspiré « Warp Speed »). Tiberius surveillera les détails de la destination du vaccin et des personnes qui ont reçu les injections – bien que les identifiants personnels soient supprimés avant que les entrepreneurs fédéraux et les autorités aux niveaux fédéral, étatique et local ne voient les données.

Ce qui suit n’est en aucun cas une liste exhaustive, mais plutôt certains des éléments clés de la chaîne. Ces outils de suivi ne répondront pas non plus à toutes les questions essentielles que les gens peuvent se poser sur les vaccins, telles que «Quand suis-je admissible?». Les experts recommandent de consulter votre médecin ou le site Web du service de santé local.

Le colonel RJ Mikesh, responsable des technologies de l’information pour l’opération Warp Speed, a déclaré lors d’un appel le 7 décembre avec des journalistes qu’il pourrait y avoir plus de 100 systèmes de données impliqués dans l’effort, y compris des logiciels de la société de soins de santé McKesson, principal partenaire de distribution central de l’opération, ainsi que les systèmes de gestion des stocks des transporteurs de colis FedEx et UPS. Walgreens et CVS, chacun avec leurs propres systèmes de gestion des données, coordonneront également les données de leurs sites de vaccination.

«Il a fallu, je dirai, un effort herculéen dans tous ces différents espaces pour se rassembler et s’assurer que ces systèmes sont connectés, testés, vérifiés par les données», a déclaré Mikesh.

Le défi consiste à s’assurer qu’ils travailleront tous de concert une fois que le vaccin sera largement disponible, a déclaré Rebecca Coyle, directrice exécutive de l’American Immunization Registry Association.

«Tout est sur le pont», a déclaré Coyle. «Nous essayons de faire fonctionner ces systèmes du mieux qu’ils peuvent, en quelque sorte dans la onzième heure.»

Voici ce que fait chaque système de données:

Lorsque les gens vont chercher leurs vaccins contre le COVID-19, la clinique ou la pharmacie effectuant le travail enverra leurs noms et autres identifiants à une base de données d’État existante. Communément appelés registres de vaccination, les systèmes d’information sur la vaccination sont gérés par les États – et dans certains cas les villes – et existent depuis des décennies, a déclaré Coyle.

«À l’heure actuelle, tous les États, à l’exception du New Hampshire et de certaines grandes municipalités comme New York et Philadelphie, exploitent un registre de vaccination», a déclaré Coyle. «Ces systèmes avaient pour origine un moyen de garder une trace d’un dossier de vaccination complet pour quelqu’un auquel un fournisseur de soins médicaux ou un utilisateur autorisé comme une école pouvait accéder et voir ce qu’une personne avait, quel que soit l’endroit où elle a reçu des services.»

Ces systèmes d’information traitent également les données d’approvisionnement. Ils rassemblent les commandes de vaccins que les fournisseurs de l’État ont passées et, à leur tour, passent les commandes de vaccins auprès des Centers for Disea.

Alors, comment l’oiseau des neiges qui a reçu son premier vaccin contre le COVID-19 à New York s’assurera-t-il que la pharmacie de Floride lui donne le bon deuxième vaccin? C’est là qu’intervient IZ Gateway, un échange centralisé de données au niveau des patients.

«Je le décris comme un bureau de poste», a déclaré Coyle. «Les États enverront leurs lettres, si vous voulez, et elles doivent arriver au bon endroit.

«L’IZ Gateway est cet outil technologique que le registre de vaccination de Floride utilise pour envoyer un message à New York pour dire:« Hé, qu’est-ce que cette personne reçoit? »»

IZ est un raccourci de santé publique pour «vaccination». Hébergé par l’Association des laboratoires de santé publique, l’IZ Gateway transmet les informations des patients au centre d’échange de données IZ du CDC, qui tire des informations sur les patients de sources supplémentaires telles que les pharmacies et les agences fédérales telles que le Bureau of Prisons.

Si vous avez déjà reçu un vaccin contre la grippe ou emmené votre enfant pour une vaccination de routine, vous avez bénéficié du système de suivi des vaccins du CDC, VTrckS, un système de commande et de gestion des vaccins qui a passé un contrat depuis 2006 avec la société de soins de santé McKesson pour distribuer 150 millions de doses de vaccins comme le vaccin ROR, la varicelle et la grippe chaque année.

Le système exécute les commandes que les médecins et autres prestataires ont passées par le biais des systèmes d’information sur la vaccination de l’État.

«VTrckS est le système utilisé par les CDC et par les États pour commander des vaccins», a déclaré Coyle. «Une fois ces commandes passées, CDC envoie une commande à McKesson, McKesson l’expédie et cette information est renvoyée à l’État.»

Puisque VTrckS est en place depuis plus d’une décennie, il devrait être capable de gérer la souche de centaines de millions de commandes de vaccins COVID-19, a déclaré Coyle. «Ce qui est bien», dit-elle. «Nous devons garder les choses aussi stables et stables que possible, car il y a de nouveaux systèmes qui vont être mis en place pour cette réponse qui sont différents et qui pourraient potentiellement créer des problèmes.»

En plus du système existant de suivi des approvisionnements en vaccins, le CDC déploie une nouvelle application Web appelée Vaccine Administration Management System.

Conçu pour suivre les vaccins depuis leur arrivée sur un site de vaccination jusqu’au moment où ils entrent dans le bras d’une personne, le VAMS peut aider les villes et les comtés à identifier les sites de vaccination et à regrouper les données. Il peut permettre aux entreprises de suivre les schémas posologiques de leurs employés. Les fournisseurs de vaccins peuvent l’utiliser pour planifier les patients, vérifier l’inventaire et organiser les vaccins par fabricant. Les patients, quant à eux, peuvent suivre les rendez-vous, recevoir des rappels pour une deuxième dose ou recevoir un certificat montrant une preuve de vaccination.

Le VAMS est finalement facultatif et son adoption variera probablement à travers le pays.

VaccineFinder est un site Web public qui sera un Google Maps pour le vaccin COVID-19. Initialement construit par Google pour la pandémie H1N1 en 2009, le projet est dirigé par une équipe d’épidémiologistes et de développeurs de logiciels au Boston Children’s Hospital depuis 2012. Il est maintenant en train de pivoter pour se concentrer sur le COVID-19, en partenariat avec le CDC et la société de technologie de la santé Castlight Health, un important fournisseur de données sur les sites de test COVID.

Tout comme les cartes de service de vélos en libre-service ou l’icône montrant la batterie restante de votre téléphone portable, la carte VaccineFinder montrera aux utilisateurs où ils peuvent obtenir leur photo et si l’approvisionnement à ces endroits est élevé, moyen ou faible. L’application devrait être mise en service au début de 2021, une fois que la phase initiale de vaccination à haut risque pour les travailleurs de la santé de première ligne et les résidents des foyers de soins sera passée.

Le Dr John Brownstein, directeur de l’innovation à l’hôpital pour enfants de Boston qui dirige VaccineFinder, a déclaré que les sites de vaccination enverraient quotidiennement les niveaux d’inventaire à l’application et que les données seraient à leur tour envoyées au CDC.

Cela pourrait rendre l’information essentielle non seulement pour les personnes qui recherchent des vaccins, mais aussi pour les gestionnaires gouvernementaux qui cherchent à repérer les pénuries à travers le pays.

Géré par le CDC, le COVID-19 Data Lake rassemble tous les principaux systèmes de données couvrant l’offre et la demande de vaccin. Les dossiers des patients entrent dans le Data Lake à partir du centre d’échange de données IZ après avoir été nettoyés des identifiants personnels. Les commandes de vaccins sont acheminées vers le Data Lake par VTrckS. Les fournitures quotidiennes disponibles proviennent de VaccineFinder.

Tiberius est les yeux et les oreilles de l’ensemble de l’opération de suivi de la vaccination COVID-19, puisant directement à partir du lac de données COVID-19 et des données en transit sur les expéditions de FedEx et d’autres.

Logiciel conçu pour l’opération Warp Speed ​​par le fournisseur de données du gouvernement Palantir, Tiberius combine des informations logistiques avec des données de recensement pour coordonner la distribution du vaccin. L’outil est adapté de la plate-forme Foundry de Palantir, utilisée pour gérer les chaînes d’approvisionnement dans des secteurs tels que l’aviation et la fabrication automobile, ainsi que le Programme alimentaire mondial des Nations Unies.

Palantir a pris la chaleur pour son travail avec les services d’immigration et de douane américains, où son logiciel est utilisé pour suivre les immigrants sans papiers. Mais il a également rapidement étendu ses activités avec d’autres parties du gouvernement. En plus de l’ICE, Palantir a travaillé avec le ministère de la Défense, les National Institutes of Health, le Department of Homeland Security et le FBI. La semaine dernière, la société a remporté un contrat de 44 millions de dollars avec la Food and Drug Administration des États-Unis pour la gestion et l’analyse des données.

Tiberius est ce que l’opération Warp Speed ​​et le CDC utiliseront pour calculer leurs allocations hebdomadaires aux États, territoires et juridictions, en tenant compte de l’inventaire, de la capacité de stockage et des populations cibles. L’idée est d’éviter que les doses de vaccin ne s’accumulent ou ne soient gaspillées entre le fabricant et le site de vaccination.

Plus de 600 représentants dans 64 juridictions – qui comprennent des États, des territoires et des agences fédérales – auront des identifiants de connexion à Tiberius pour vérifier leurs allocations hebdomadaires de vaccins. Les responsables de la santé peuvent également vérifier l’état de leurs commandes de vaccins via Tiberius.

Certaines des fonctionnalités supplémentaires de Tiberius incluent la gestion des incidents, la planification, le suivi, la visualisation des données et la modélisation, a déclaré Blumenstock. Ces caractéristiques aident à prendre des décisions telles que comment et quand distribuer les doses aux comtés ou aux hôpitaux en fonction du nombre de travailleurs de la santé de première ligne ou de résidents d’établissements de soins de longue durée. Une fonction distincte de Tiberius actuellement en cours de développement est un marché où les États et les juridictions peuvent échanger des doses de vaccin.