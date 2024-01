Suivi du portail de football de l’Alabama après la retraite de Nick Saban

Chaque fois que cela arrivait, la retraite de Nick Saban de l’Alabama allait toujours se répercuter sur tout le sport. Mais depuis qu’il a décidé de se retirer le 10 janvier – neuf jours après la défaite du Crimson Tide contre le Michigan lors d’une demi-finale nationale des éliminatoires du football universitaire lors du Rose Bowl Game – le programme a été aux aguets en ce qui concerne la rétention des joueurs.

Au 19 janvier, 10 joueurs de l’Alabama étaient entrés sur le portail des transferts depuis l’annonce – avec la sécurité Caleb Downs, le receveur Isaiah Bond et le plaqueur offensif Kadyn Proctor parmi les plus grandes défections.

Le nouvel entraîneur Kalen DeBoer a accédé à l’un des postes les plus importants du pays après avoir obtenu une fiche de 25-3 en deux ans à Washington, un mandat couronné par un voyage pour le match pour le titre national du CFP. Il sera fascinant de voir comment DeBoer, qui possède un record de carrière de 104-12 en tant qu’entraîneur-chef, gère la scène du recrutement de la SEC.

Vous trouverez ci-dessous une liste chronologique des joueurs de l’Alabama qui sont entrés sur le portail de transfert depuis l’annonce de Saban le 10 janvier :

Isaïe Bond | Étudiant en deuxième année | Récepteur large

Portail entré : 12 janvier

Nouvelle école: Engagé au Texas le 14 janvier

Bond, qui a depuis été transféré au Texas, était probablement la principale raison pour laquelle l’Alabama a participé aux éliminatoires du football universitaire en 2023. Son touché de 31 verges sur un quatrième et un but contre Auburn a propulsé le Crimson Tide vers une victoire de 27-24 dans le Bol en fer. Il a mené l’équipe avec 48 réceptions avec 668 verges et quatre scores.

Shawn Murphy | Étudiant de première année en chemise rouge | Secondeur

Portail entré : 13 janvier

Nouvelle école: Engagé dans l’État de Floride le 15 janvier

Shawn Murphy a disputé 13 matchs avec l’Alabama la saison dernière et a enregistré trois plaqués (deux en solo). Il était 37e au classement général de l’ESPN 300 2022 et meilleur secondeur intérieur de ce cycle.

Desmond Ricks | Étudiant de première année en chemise rouge | Cornerback

Portail entré : 13 janvier

Nouvelle école: Engagé envers Texas A&M le 16 janvier

Choix de l’éditeur 2 Connexes

Ricks, qui a terminé 19e de l’ESPN 300 2023 (n°2 CB), a porté une chemise rouge au cours de la saison 2023. Le produit IMG Academy a été reclassé dans le cycle 2023 le 22 octobre 2022 et signé avec l’Alabama au cours de la première période de signature.

Antonio Cerf-Volant | Étudiant de première année en chemise rouge | Demi défensif

Portail entré : 13 janvier

Nouvelle école: Engagé à Auburn le 17 janvier

Kite était 119e au classement général de l’ESPN 300 2022 à sa sortie d’Anniston High School (Alabama). Il a disputé sept matchs en 2023, passant principalement du temps dans les équipes spéciales.

Trey Amos | Sénior | Demi défensif

Portail entré : 15 janvier.

Amos a fréquenté la Louisiane Lafayette pendant trois ans avant d’être transféré en Alabama avant la saison 2023. Il a disputé les 14 matchs la saison dernière, commençant par une victoire de 24-21 contre l’Arkansas. Il a réussi 12 plaqués (six en solo).

Portail entré : 14 janvier

Nouvelle école: Engagé au Texas le 18 janvier

Niblack était n°298 au classement général de l’ESPN 300 2022 lorsqu’il a rejoint le programme Alabama à Lakewood High School (Floride). Il a participé aux 14 matchs (quatre départs) en 2023 et a capté 20 passes pour 327 verges et quatre touchés.

Kevin C. Cox/Getty Images

Portail entré : 17 janvier

Nouvelle école: Engagé dans l’État de l’Ohio le 19 janvier

Les 107 plaqués de Downs ont non seulement mené la défense de l’Alabama, mais ont également terminé quatrième de la SEC. Il a obtenu un poste de départ en sécurité à la sortie du camp d’automne et était sans doute le meilleur joueur défensif de Tide en aidant l’unité à terminer troisième en défense totale dans la SEC (313,3 YPG).

Kadyn Procteur | Étudiant en deuxième année | Plaquage offensif

Portail entré : 17 janvier

Proctor, qui était 10e au classement général de l’ESPN 300 2023, en a surpris certains en s’engageant initialement dans l’État de l’Iowa avant de se tourner vers l’Alabama avant la première période de signature du cycle de recrutement 2023.

Portail entré : 18 janvier

Grimsley, qui était 267e au classement général de l’ESPN 300 2024, était l’un des 17 joueurs d’ESPN 300 à signer avec l’Alabama au cours de ce dernier cycle de recrutement. Il a fréquenté le Tampa Catholic High School (Floride).

Julien Sayin | Étudiant de première année | Stratège

Portail entré : 19 janvier

Julian Sayin, n°3 au classement général de l’ESPN 300 2024, était l’un des deux espoirs cinq étoiles à signer avec le Crimson Tide le mois dernier, avec le demi de coin Jaylen Mbakwe. Sayin a lancé pour 2 369 yards, 24 touchés et une seule interception en tant que senior pour le lycée de Carlsbad (Californie) en 2023. Sayin avait déjà commencé les cours en Alabama, c’est pourquoi il a dû utiliser le portail.